https://ria.ru/20201216/zavod-1589563192.html

Обновленный сырзавод в Угличе увеличит производство в десять раз

Обновленный сырзавод в Угличе увеличит производство в десять раз

Сыродельный завод в Угличе, модернизированный в рамках соглашения с правительством Ярославской области о создании сырного кластера, нарастит производство... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:33

2020-12-16T18:33

2020-12-16T22:21

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

углич

экономика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Сыродельный завод в Угличе, модернизированный в рамках соглашения с правительством Ярославской области о создании сырного кластера, нарастит производство фирменных сыров в десять раз, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.Как отмечает пресс-служба правительства Ярославской области, Миронов в среду посетил обновленные цеха Угличского сыродельно-молочного завода. Соглашение о создании в регионе "Промышленного инновационного биотехнологического (сырного) кластера" было подписано два года назад на Петербургском экономическом форуме. После чего на заводе, имеющем богатые советские традиции сыроделия и маслоделия, была проведена модернизация производства."Угличский сыродельно-молочный завод – часть нашего сырного кластера, который регион зарегистрировал первым в России. Я рад, что ярославские сыродельные традиции сохраняются и происходит развитие этого промысла. Проведенная на заводе реконструкция позволит значительно увеличить объем переработанного молока и существенно, в 10 раз, нарастить производство угличского сыра, известного далеко за пределами нашей области. При этом на предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест, вырастут налоговые отчисления – в этом году их размер составит около 86 миллионов рублей. Так что наши совместные усилия по развитию сырного кластера себя уже оправдывают", - приводятся слова Миронова.Отмечается, что Угличский сыромаслодельный завод в советское время осваивал технологии, разрабатываемые Всесоюзным научно-исследовательским институтом маслоделия и сыроделия, и был центром научной мысли. Здесь были разработаны все сорта российского сыра – и советские, и адыгейские.Нынешние сыроделы используют те традиции, которые здесь созданы. Первые партии сыра, сделанного на новом оборудовании, появятся на прилавках в начале 2021 года. В историческом здании завода в дальнейшем планируют открыть музей советского сыроделия.

https://ria.ru/20201208/turist-1588153857.html

https://ria.ru/20201112/dorogi-1584373751.html

ярославская область

углич

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, углич, экономика