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Российские туристы оказались в числе лидеров по посещению Занзибара
Российские туристы оказались в числе лидеров по посещению Занзибара
Власти Занзибара подвели первые итоги после восстановления туризма, россияне оказались в числе лидеров по посещению острова, сообщает The Citizen. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:52
2020-12-16T15:52
2020-12-16T15:52
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Власти Занзибара подвели первые итоги после восстановления туризма, россияне оказались в числе лидеров по посещению острова, сообщает The Citizen.В ноябре 2020 года архипелаг принял 29 128 зарубежных путешественников, а в октябре — всего 12 157.Большинство отдыхающих приехали из Европы (83 процента). А Россия оказалась в числе стран, откуда на Занзибар прилетает больше всего туристов.В основном остров посещают путешественники в возрасте от 15 до 64 лет (89,6 процента).Большинство предпочитают оставаться там по крайней мере на десять дней.
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