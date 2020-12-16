https://ria.ru/20201216/zanzibar-1589520623.html

Российские туристы оказались в числе лидеров по посещению Занзибара

Российские туристы оказались в числе лидеров по посещению Занзибара

Власти Занзибара подвели первые итоги после восстановления туризма, россияне оказались в числе лидеров по посещению острова, сообщает The Citizen. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:52

2020-12-16T15:52

2020-12-16T15:52

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Власти Занзибара подвели первые итоги после восстановления туризма, россияне оказались в числе лидеров по посещению острова, сообщает The Citizen.В ноябре 2020 года архипелаг принял 29 128 зарубежных путешественников, а в октябре — всего 12 157.Большинство отдыхающих приехали из Европы (83 процента). А Россия оказалась в числе стран, откуда на Занзибар прилетает больше всего туристов.В основном остров посещают путешественники в возрасте от 15 до 64 лет (89,6 процента).Большинство предпочитают оставаться там по крайней мере на десять дней.

https://ria.ru/20200822/zanzibar-1576000980.html

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