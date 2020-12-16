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https://ria.ru/20201216/zanzibar-1589520623.html
Российские туристы оказались в числе лидеров по посещению Занзибара
Российские туристы оказались в числе лидеров по посещению Занзибара
Власти Занзибара подвели первые итоги после восстановления туризма, россияне оказались в числе лидеров по посещению острова, сообщает The Citizen. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:52
2020-12-16T15:52
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Власти Занзибара подвели первые итоги после восстановления туризма, россияне оказались в числе лидеров по посещению острова, сообщает The Citizen.В ноябре 2020 года архипелаг принял 29 128 зарубежных путешественников, а в октябре — всего 12 157.Большинство отдыхающих приехали из Европы (83 процента). А Россия оказалась в числе стран, откуда на Занзибар прилетает больше всего туристов.В основном остров посещают путешественники в возрасте от 15 до 64 лет (89,6 процента).Большинство предпочитают оставаться там по крайней мере на десять дней.
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туризм, туристы, новости - туризм, занзибар, европа

Российские туристы оказались в числе лидеров по посещению Занзибара

15:52 16.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Jade GТуристы катаются на лодке в Занзибаре
Туристы катаются на лодке в Занзибаре - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Pixabay / Jade G
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Власти Занзибара подвели первые итоги после восстановления туризма, россияне оказались в числе лидеров по посещению острова, сообщает The Citizen.
В ноябре 2020 года архипелаг принял 29 128 зарубежных путешественников, а в октябре — всего 12 157.
Большинство отдыхающих приехали из Европы (83 процента). А Россия оказалась в числе стран, откуда на Занзибар прилетает больше всего туристов.
В основном остров посещают путешественники в возрасте от 15 до 64 лет (89,6 процента).
Большинство предпочитают оставаться там по крайней мере на десять дней.
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