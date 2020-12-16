https://ria.ru/20201216/zakon-1589460800.html

ОП предложила разработать отдельный закон о просветительской деятельности

ОП предложила разработать отдельный закон о просветительской деятельности

Общественная палата РФ предлагает разработать отдельный закон о просветительской деятельности, который бы четко и полно регулировал соответствующие вопросы,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:48

2020-12-16T11:48

2020-12-16T11:48

лидия михеева

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает разработать отдельный закон о просветительской деятельности, который бы четко и полно регулировал соответствующие вопросы, сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.На прошлой неделе, как напомнила Михеева, в ОП РФ рассматривался законопроект, вводящий понятие просветительской деятельности. Он вызвал опасение экспертов по целому ряду направлений, среди которых – отсутствие однозначного списка субъектов такой деятельности, их прав и обязанностей."Мы предлагаем рассмотреть вопрос о разработке отдельного закона, в котором четко и полно могли бы быть урегулированы вопросы, относящиеся к просветительской деятельности", - сказала Михеева на итоговом пленарном заседании ОП РФ.Ранее статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев заявил, что Минпросвещения в целом поддерживает проект изменения в закон "Об образовании", направленный на введение просветительской деятельности.Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ" , в Госдуму внесли депутаты с сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", а также запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.Комитет ГД по образованию и науке поддержал проект и рекомендовал его для принятия в первом чтении.

https://ria.ru/20201128/kudrin-1586746873.html

https://ria.ru/20201125/proekt-1586212045.html

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лидия михеева, госдума рф, общество