Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/yazyk-1589551509.html
В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения
В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения
Парламент Молдавии утвердил закон о функционировании языков в стране и вернул русскому статус языка межнационального общения. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:39
2020-12-16T18:04
зинаида гречаный
россия
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156085/99/1560859924_0:124:3200:1923_1920x0_80_0_0_9c02219b450ce14adae18eff585cc4ff.jpg
КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил закон о функционировании языков в стране и вернул русскому статус языка межнационального общения.Таким образом, теперь государственные органы будут обязаны предоставлять жителям страны информацию в том числе на русском. Также законопроект закрепляет право граждан изучать и говорить на родном языке. Конституционный суд Молдавии летом 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который утвердили еще во времена СССР. Согласно нему русский признавали в республике языком межнационального общения. Действующий президент Игорь Додон неоднократно заявлял о необходимости ввести системный подход к проблеме функционирования языков в многонациональном молдавском обществе. При этом победившая на выборах главы государства Майя Санду отмечала, что Партия социалистов, которая выступила инициатором принятого сегодня законопроекта, подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов с целью "разделить общество".
https://ria.ru/20201207/yazyk-1588067403.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156085/99/1560859924_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_3862dda403bd0457643e5895b1ff0198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зинаида гречаный, россия, молдавия, в мире

В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения

17:39 16.12.2020 (обновлено: 18:04 16.12.2020)
 
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил закон о функционировании языков в стране и вернул русскому статус языка межнационального общения.
Таким образом, теперь государственные органы будут обязаны предоставлять жителям страны информацию в том числе на русском. Также законопроект закрепляет право граждан изучать и говорить на родном языке.
Конституционный суд Молдавии летом 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который утвердили еще во времена СССР. Согласно нему русский признавали в республике языком межнационального общения.
Действующий президент Игорь Додон неоднократно заявлял о необходимости ввести системный подход к проблеме функционирования языков в многонациональном молдавском обществе. При этом победившая на выборах главы государства Майя Санду отмечала, что Партия социалистов, которая выступила инициатором принятого сегодня законопроекта, подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов с целью "разделить общество".
И.о. президента Киргизии Талант Мамытов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 17:14
В Киргизии выступили за сохранение статуса русского языка
 
Зинаида ГречаныйРоссияМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Лента новостейМолния