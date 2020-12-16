https://ria.ru/20201216/yazyk-1589551509.html

В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения

В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения

Парламент Молдавии утвердил закон о функционировании языков в стране и вернул русскому статус языка межнационального общения. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:39

2020-12-16T17:39

2020-12-16T18:04

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КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил закон о функционировании языков в стране и вернул русскому статус языка межнационального общения.Таким образом, теперь государственные органы будут обязаны предоставлять жителям страны информацию в том числе на русском. Также законопроект закрепляет право граждан изучать и говорить на родном языке. Конституционный суд Молдавии летом 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который утвердили еще во времена СССР. Согласно нему русский признавали в республике языком межнационального общения. Действующий президент Игорь Додон неоднократно заявлял о необходимости ввести системный подход к проблеме функционирования языков в многонациональном молдавском обществе. При этом победившая на выборах главы государства Майя Санду отмечала, что Партия социалистов, которая выступила инициатором принятого сегодня законопроекта, подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов с целью "разделить общество".

https://ria.ru/20201207/yazyk-1588067403.html

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зинаида гречаный, россия, молдавия, в мире