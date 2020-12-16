https://ria.ru/20201216/yars-1589412299.html

В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы "Ярс"

В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы "Ярс"

Три ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осталось перевооружить на ракетные комплексы "Ярс", заявил командующий войсками... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:19

2020-12-16T00:19

2020-12-16T00:19

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

москва

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Три ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осталось перевооружить на ракетные комплексы "Ярс", заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.Ранее сообщалось, что полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.Он добавил, что в Барнаульской и Бологовской ракетных дивизиях идет перевооружение на мобильный вариант "Ярса", в Козельской - на стационарный."Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.

https://ria.ru/20201216/sarmat-1589411245.html

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россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, москва, безопасность