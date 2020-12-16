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В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы "Ярс"
В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы "Ярс"
Три ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осталось перевооружить на ракетные комплексы "Ярс", заявил командующий войсками... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:19
2020-12-16T00:19
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
москва
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Три ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осталось перевооружить на ракетные комплексы "Ярс", заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.Ранее сообщалось, что полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.Он добавил, что в Барнаульской и Бологовской ракетных дивизиях идет перевооружение на мобильный вариант "Ярса", в Козельской - на стационарный."Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.
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россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, москва, безопасность

В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы "Ярс"

00:19 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Три ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осталось перевооружить на ракетные комплексы "Ярс", заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.
Ранее сообщалось, что полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.
"Из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования РВСН, намеченных для перевооружения на этот ракетный комплекс ("Ярс" - ред.), остались только три, в которых это перевооружение еще не завершено", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня РВСН, отмечаемого 17 декабря.
Он добавил, что в Барнаульской и Бологовской ракетных дивизиях идет перевооружение на мобильный вариант "Ярса", в Козельской - на стационарный.
"Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.
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РоссияСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияМоскваБезопасность
 
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