https://ria.ru/20201216/vyplaty-1589519293.html

ФМБА получит более 1,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам

ФМБА получит более 1,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получит более 1,2 миллиарда рублей на... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:42

2020-12-16T15:42

2020-12-16T15:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_cac826c9eaa674ce7536d899a2f99075.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получит более 1,2 миллиарда рублей на субсидии подведомственным организациям для стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, Мишустин продлил до 1 февраля 2021 года срок, до которого ФМБА должно доложить о целевом расходовании средств.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество