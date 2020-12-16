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ФМБА получит более 1,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам
ФМБА получит более 1,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получит более 1,2 миллиарда рублей на... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:42
2020-12-16T15:42
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коронавирус covid-19
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получит более 1,2 миллиарда рублей на субсидии подведомственным организациям для стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, Мишустин продлил до 1 февраля 2021 года срок, до которого ФМБА должно доложить о целевом расходовании средств.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

ФМБА получит более 1,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам

15:42 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получит более 1,2 миллиарда рублей на субсидии подведомственным организациям для стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести... следующие изменения: а) в пункте 1 цифры "642395" заменить цифрами "1249037,5", - говорится в документе.
Кроме того, Мишустин продлил до 1 февраля 2021 года срок, до которого ФМБА должно доложить о целевом расходовании средств.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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