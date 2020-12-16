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Новый год—2021
https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589496228.html
Губернатор ЕАО объявил 31 декабря выходным
Губернатор ЕАО объявил 31 декабря выходным
Последний день 2020 года в Еврейской автономии будет выходным, сообщил РИА Новости источник в областной администрации. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:14
2020-12-16T14:14
новый год—2021
россия
ростислав гольдштейн
султан хамзаев
еврейская автономная область
общество
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ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Последний день 2020 года в Еврейской автономии будет выходным, сообщил РИА Новости источник в областной администрации.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.
https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589422226.html
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россия, ростислав гольдштейн, султан хамзаев, еврейская автономная область, общество

Губернатор ЕАО объявил 31 декабря выходным

14:14 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Последний день 2020 года в Еврейской автономии будет выходным, сообщил РИА Новости источник в областной администрации.

"В соответствии с распоряжением губернатора Еврейской автономной области от 16.12.2020 №411-рг, 31 декабря 2020 года объявлен нерабочим днем", - сказал собеседник агентства, не уточнив, будет ли 26 декабря рабочим взамен 31-го.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии открытия автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
07:01Новый год—2021
Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.
 
Новый год—2021РоссияРостислав ГольдштейнСултан ХамзаевЕврейская автономная областьОбщество
 
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