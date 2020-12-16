https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589496228.html

Губернатор ЕАО объявил 31 декабря выходным

Губернатор ЕАО объявил 31 декабря выходным

Последний день 2020 года в Еврейской автономии будет выходным, сообщил РИА Новости источник в областной администрации. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:14

2020-12-16T14:14

2020-12-16T14:14

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султан хамзаев

еврейская автономная область

общество

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ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Последний день 2020 года в Еврейской автономии будет выходным, сообщил РИА Новости источник в областной администрации.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.

https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589422226.html

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россия, ростислав гольдштейн, султан хамзаев, еврейская автономная область, общество