https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589496228.html
Губернатор ЕАО объявил 31 декабря выходным
Губернатор ЕАО объявил 31 декабря выходным
Последний день 2020 года в Еврейской автономии будет выходным, сообщил РИА Новости источник в областной администрации. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:14
2020-12-16T14:14
2020-12-16T14:14
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султан хамзаев
еврейская автономная область
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ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Последний день 2020 года в Еврейской автономии будет выходным, сообщил РИА Новости источник в областной администрации.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.
https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589422226.html
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