https://ria.ru/20201216/vybory-1589532106.html

Эксперты НОМ прогнозируют вал фейков об избирательной кампании в Госдуму

Эксперты НОМ прогнозируют вал фейков об избирательной кампании в Госдуму

Избирательная кампания 2021 года в России будет сопровождаться массой фейковых новостей и недостоверной информации, направленной на дискредитацию власти. Этот... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:29

2020-12-16T16:29

2020-12-16T16:29

владимир шаповалов

александр брод

политика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Избирательная кампания 2021 года в России будет сопровождаться массой фейковых новостей и недостоверной информации, направленной на дискредитацию власти. Этот процесс уже запущен и обусловлен стремлением воздействовать на российскую политику извне, а также намерениями отдельных политических фигур заранее снять с себя ответственность за провал на голосовании. Об этом заявили эксперты на презентации доклада ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), посвященного стратегии и технологиям дискредитации будущих выборов.Как сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод, основными направлениями информационных атак станут обесценивание института выборов путем утверждения предсказуемости результатов и отсутствия политической конкуренции, критика параметров законодательства, процедуры организации и проведения голосования. Кроме того, на протяжении всей кампании активно будет обыгрываться тема административного ресурса."Основная цель информационных атак на предстоящую избирательную кампанию – заблаговременная оценка выборов как нелегитимных и призыв к международному сообществу не признавать их результаты. Также ожидается массированная критика нововведений в российской избирательной системе – многодневного голосования и дистанционных форм волеизъявления", – отметил Брод.По мнению экспертов, ситуация будет развиваться по четкому и заранее подготовленному сценарию. В декабре – апреле прогнозируется поток сообщений о готовящихся фальсификациях и применении административного ресурса, утвержденных плановых показателях, которые должны быть выполнены любой ценой."В марте возобновится тактика морального террора организаторов выборов, будет активно обыгрываться тема обновление состава Центральной избирательной комиссии РФ. В апреле – мае на фоне праймериз в "Единой России" тема критики сосредоточится на партии власти. В июне снова будет активно муссироваться тема отсутствия политической конкуренции, а в июле в фокусе окажется критика завышенного муниципального фильтра и преследования оппозиции. В августе на первый план выйдет тема отказа в регистрации и зажима оппонентов со стороны власти и, возможно, прокатится первая волна уличных протестов", – заявил председатель НОМ.В день голосования, 19 сентября, авторы доклада прогнозируют массированную атаку трансляций в СМИ и социальных сетях, сообщений о мнимых нарушениях и массовых фактах принуждения к голосованию для формирования поддержки недовольства. При этом ставка будет сделана на крупные города-миллионники, где есть шансы привлечь недовольных к протестным акциям. Также для дискредитации результатов будут применяться псевдоматематические модели подсчета голосов и работы, маскирующиеся под научные.Как подчеркнул профессор кафедры российской политики факультета политологи МГУ Андрей Манойло, такой прием изначального признания незаконности выборов применялся в последние несколько лет во всех странах, где происходили либо попытки государственного переворота, либо цветные революции, – в Боливии, Венесуэле и нынешней Белоруссии. Характерен и период появления таких заявлений – от 6–7 месяцев до года до даты выборов.Эксперты отметили, что в реальности выборы в Государственную Думу в 2021 году будут конкурентными, 41 партия имеет право участвовать в электоральном процессе, 16 из них освобождены от сбора подписей. Кроме того, открытость выборов во многом обеспечивает широкая сеть наблюдения, которая позволяет вести мониторинг всех стадий избирательного процесса, выявлять и устранять проблемы и информировать граждан.По его словам, противопоставить этим манипуляциям можно только системную работу всех политических и общественных институтов страны, избирательных комиссий, наблюдателей и общественных палат, направленную на открытость и конкурентность избирательного процесса."Только таким образом, опровергая те фальсификации, которые будут в большом количестве публиковаться в ближайшие месяцы, мы можем продемонстрировать, что наш процесс является демократическим, а интересы и права избирателей в полной мере соблюдены", – заключил Шаповалов.

https://ria.ru/20201119/vybory-1585365162.html

https://ria.ru/20201201/inoagenty-1587160034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шаповалов, александр брод, политика