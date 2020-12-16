https://ria.ru/20201216/vybory-1589500207.html

В ЦИК рассказали о средствах на подготовку и проведение выборов в Госдуму

В ЦИК рассказали о средствах на подготовку и проведение выборов в Госдуму

ЦИК планирует потратить на выборы в Госдуму свыше 16 миллиардов рублей бюджетных средств, однако они будут распределены позже, после назначения выборов, заявил... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:32

2020-12-16T14:32

2020-12-16T14:32

николай булаев

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЦИК планирует потратить на выборы в Госдуму свыше 16 миллиардов рублей бюджетных средств, однако они будут распределены позже, после назначения выборов, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."В целом 2021 год у нас заложены ассигнования в размере 22 миллиардов 881,5 миллиона рублей, на 2022 год - 5 миллиардов 147 миллионов рублей, на 2023 - 24 миллиарда 363,7 миллиона рублей. Напомню, 2021 и 2023 - это федеральные выборы", - сказал Булаев на заседании ЦИК.Он добавил, что ЦИК не распределяет расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы в 2021 году."Мы будем распределять это позже, когда будет решение о назначении выборов, в сумме 16 миллиардов 642,6 миллиона рублей", - отметил Булаев.При этом ЦИК пока не распределяет выделенные на 2023 год на выборы президента 19,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201204/gosduma-1587684380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай булаев, госдума рф, политика