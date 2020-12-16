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В ЦИК рассказали о средствах на подготовку и проведение выборов в Госдуму
В ЦИК рассказали о средствах на подготовку и проведение выборов в Госдуму
ЦИК планирует потратить на выборы в Госдуму свыше 16 миллиардов рублей бюджетных средств, однако они будут распределены позже, после назначения выборов, заявил... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:32
2020-12-16T14:32
николай булаев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЦИК планирует потратить на выборы в Госдуму свыше 16 миллиардов рублей бюджетных средств, однако они будут распределены позже, после назначения выборов, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."В целом 2021 год у нас заложены ассигнования в размере 22 миллиардов 881,5 миллиона рублей, на 2022 год - 5 миллиардов 147 миллионов рублей, на 2023 - 24 миллиарда 363,7 миллиона рублей. Напомню, 2021 и 2023 - это федеральные выборы", - сказал Булаев на заседании ЦИК.Он добавил, что ЦИК не распределяет расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы в 2021 году."Мы будем распределять это позже, когда будет решение о назначении выборов, в сумме 16 миллиардов 642,6 миллиона рублей", - отметил Булаев.При этом ЦИК пока не распределяет выделенные на 2023 год на выборы президента 19,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201204/gosduma-1587684380.html
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николай булаев, госдума рф, политика

В ЦИК рассказали о средствах на подготовку и проведение выборов в Госдуму

14:32 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЦИК планирует потратить на выборы в Госдуму свыше 16 миллиардов рублей бюджетных средств, однако они будут распределены позже, после назначения выборов, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"В целом 2021 год у нас заложены ассигнования в размере 22 миллиардов 881,5 миллиона рублей, на 2022 год - 5 миллиардов 147 миллионов рублей, на 2023 - 24 миллиарда 363,7 миллиона рублей. Напомню, 2021 и 2023 - это федеральные выборы", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он добавил, что ЦИК не распределяет расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы в 2021 году.
"Мы будем распределять это позже, когда будет решение о назначении выборов, в сумме 16 миллиардов 642,6 миллиона рублей", - отметил Булаев.
При этом ЦИК пока не распределяет выделенные на 2023 год на выборы президента 19,8 миллиарда рублей.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 14:52
Штаб "Единой России" по выборам в Госдуму начал работу, сообщил источник
 
Николай БулаевГосдума РФПолитика
 
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