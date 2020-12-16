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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201216/vybory-1589415195.html
Hill: Лидер республиканцев призвал однопартийцев не оспаривать выборы
Hill: Лидер республиканцев призвал однопартийцев не оспаривать выборы
Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, когда конгресс соберется, чтобы их... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:26
2020-12-16T01:26
выборы президента сша — 2020
вашингтон
митч макконнелл
дональд трамп
джо байден
алабама
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить, сообщает Hill со ссылкой на присутствовавших на телефонном совещании сенаторов.Макконнелл предупредил, что формальные возражения в ходе утверждения голосов выборщиков приведут к необходимости вести дебаты и голосовать, а это выставит республиканцев в плохом свете и "не будет соответствовать ничьим интересам", пишет Hill.Пока неясно, будет ли кто-либо из сенаторов пытаться оспорить итоги выборов. Ранее такую возможность обсуждал публично республиканец от Алабамы Мо Брукс, еще три сенатора не исключали возможных возражений.Макконнелл признал избрание Джо Байдена во вторник по итогам голосования выборщиков и поздравил избранного президента. Действующий глава государства Дональд Трамп поражение на выборах не признает и вопреки официальным результатам заявляет, что выиграл выборы. Трамп оспаривает победу Байдена в судах ряда штатов, но пока ни один суд на сторону президента не встал.Голосование выборщиков от штатов подтвердило в понедельник победу демократа Джо Байдена на выборах президента США. Конгресс должен утвердить результаты выборов 6 января. Формально члены конгресса могут оспорить те или иные голоса выборщиков, но юридические основания для этого найти почти невозможно, так как штаты уложились в отведенный срок сертификации голосов.
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вашингтон, митч макконнелл, дональд трамп, джо байден, алабама, сша, в мире

Hill: Лидер республиканцев призвал однопартийцев не оспаривать выборы

01:26 16.12.2020
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства Митч Макконнелл
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить, сообщает Hill со ссылкой на присутствовавших на телефонном совещании сенаторов.
Макконнелл предупредил, что формальные возражения в ходе утверждения голосов выборщиков приведут к необходимости вести дебаты и голосовать, а это выставит республиканцев в плохом свете и "не будет соответствовать ничьим интересам", пишет Hill.
Пока неясно, будет ли кто-либо из сенаторов пытаться оспорить итоги выборов. Ранее такую возможность обсуждал публично республиканец от Алабамы Мо Брукс, еще три сенатора не исключали возможных возражений.
Макконнелл признал избрание Джо Байдена во вторник по итогам голосования выборщиков и поздравил избранного президента. Действующий глава государства Дональд Трамп поражение на выборах не признает и вопреки официальным результатам заявляет, что выиграл выборы. Трамп оспаривает победу Байдена в судах ряда штатов, но пока ни один суд на сторону президента не встал.
Голосование выборщиков от штатов подтвердило в понедельник победу демократа Джо Байдена на выборах президента США. Конгресс должен утвердить результаты выборов 6 января. Формально члены конгресса могут оспорить те или иные голоса выборщиков, но юридические основания для этого найти почти невозможно, так как штаты уложились в отведенный срок сертификации голосов.
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