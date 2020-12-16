https://ria.ru/20201216/vybory-1589411945.html

Володин рассказал, кто "уже опоздал" с подготовкой к выборам

Володин рассказал, кто "уже опоздал" с подготовкой к выборам

Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся, а тот, кто считает иначе, "уже опоздал", считает председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:17

2020-12-16T00:17

2020-12-16T00:17

россия

госдума рф

вячеслав володин

москва

политика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся, а тот, кто считает иначе, "уже опоздал", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин."Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся. А тот, кто считает, что выборы начинаются только после их официального объявления, тот заведомо уже опоздал", - сказал Володин в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, не будут ли депутаты в 2021 году заниматься избирательной кампанией вместо подготовки законов в последнюю сессию созыва.

https://ria.ru/20201216/popravki-1589411662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, москва, политика