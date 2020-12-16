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Володин рассказал, кто "уже опоздал" с подготовкой к выборам
Володин рассказал, кто "уже опоздал" с подготовкой к выборам
Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся, а тот, кто считает иначе, "уже опоздал", считает председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:17
2020-12-16T00:17
россия
госдума рф
вячеслав володин
москва
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся, а тот, кто считает иначе, "уже опоздал", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин."Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся. А тот, кто считает, что выборы начинаются только после их официального объявления, тот заведомо уже опоздал", - сказал Володин в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, не будут ли депутаты в 2021 году заниматься избирательной кампанией вместо подготовки законов в последнюю сессию созыва.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, москва, политика

Володин рассказал, кто "уже опоздал" с подготовкой к выборам

00:17 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся, а тот, кто считает иначе, "уже опоздал", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся. А тот, кто считает, что выборы начинаются только после их официального объявления, тот заведомо уже опоздал", - сказал Володин в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, не будут ли депутаты в 2021 году заниматься избирательной кампанией вместо подготовки законов в последнюю сессию созыва.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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