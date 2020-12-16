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"Последний спектакль": Володин высказался о результатах выборов в США
"Последний спектакль": Володин высказался о результатах выборов в США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил выборы в США с театром, однако последний спектакль, по его словам, "не смогли завершить хорошим финалом". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:08
2020-12-16T00:08
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госдума рф
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москва
сша
политика
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МОСКВА, 16 декабря - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил выборы в США с театром, однако последний спектакль, по его словам, "не смогли завершить хорошим финалом".По его словам, отличительной чертой всех предыдущих выборов было то, что в итоге они "признавались при любом результате"."Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя", - заключил спикер Госдумы.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, москва, сша, политика

"Последний спектакль": Володин высказался о результатах выборов в США

00:08 16.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 декабря - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил выборы в США с театром, однако последний спектакль, по его словам, "не смогли завершить хорошим финалом".
"В этой стране любое действие театрализовано. Раньше нам показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков, с конкуренцией претендентов за каждый голос. Но сейчас они не смогли его завершить хорошим финалом", - сказал он в интервью "Российской газете".
По его словам, отличительной чертой всех предыдущих выборов было то, что в итоге они "признавались при любом результате".
"Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя", - заключил спикер Госдумы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Выборы президента США — 2020РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваСШАПолитика
 
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