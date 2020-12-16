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"Последний спектакль": Володин высказался о результатах выборов в США

"Последний спектакль": Володин высказался о результатах выборов в США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил выборы в США с театром, однако последний спектакль, по его словам, "не смогли завершить хорошим финалом". РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:08

2020-12-16T00:08

2020-12-16T00:08

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сша

политика

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МОСКВА, 16 декабря - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил выборы в США с театром, однако последний спектакль, по его словам, "не смогли завершить хорошим финалом".По его словам, отличительной чертой всех предыдущих выборов было то, что в итоге они "признавались при любом результате"."Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя", - заключил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20201103/volodin-1582904689.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, москва, сша, политика