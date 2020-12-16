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В Госдуму внесли проект о гибких образовательных траекториях в вузах
В Госдуму внесли проект о гибких образовательных траекториях в вузах
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индивидуальных образовательных траекториях, что позволит обучающимся получить несколько квалификаций, документ РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:10
2020-12-16T09:10
2020-12-16T09:10
валерий фальков
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индивидуальных образовательных траекториях, что позволит обучающимся получить несколько квалификаций, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в федеральный закон "Об образовании в РФ".Также проектом предлагается установить, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) профобразования смогут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по областям профессиональной деятельности, по соответствующим уровням профобразования, а также по уровням образования.В апреле Минпросвещения сообщило, что совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОСов с последующей доработкой и утверждением. Задача обновить ФГОСы и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, была поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть для студентов вузов возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что после обобщения опыта ведущих вузов по работе с индивидуальными образовательными траекториями проведет встречу с ректорами российских высших учебных заведений.
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валерий фальков, госдума рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект об индивидуальных образовательных траекториях, что позволит обучающимся получить несколько квалификаций, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в федеральный закон "Об образовании в РФ".
"Законопроектом предусматривается возможность получения обучающимися нескольких квалификаций в рамках освоения ими основных профессиональных образовательных программ", - говорится в пояснительной записке к документу.
Также проектом предлагается установить, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) профобразования смогут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по областям профессиональной деятельности, по соответствующим уровням профобразования, а также по уровням образования.
В апреле Минпросвещения сообщило, что совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОСов с последующей доработкой и утверждением. Задача обновить ФГОСы и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, была поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".
В феврале президент России Владимир Путин
поручил правительству предусмотреть для студентов вузов возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
заявил, что после обобщения опыта ведущих вузов по работе с индивидуальными образовательными траекториями проведет встречу с ректорами российских высших учебных заведений.