https://ria.ru/20201216/vuz-1589430294.html

В Госдуму внесли проект о гибких образовательных траекториях в вузах

В Госдуму внесли проект о гибких образовательных траекториях в вузах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индивидуальных образовательных траекториях, что позволит обучающимся получить несколько квалификаций, документ РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:10

2020-12-16T09:10

2020-12-16T09:10

валерий фальков

госдума рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_614a7b7e28ad65881804f9db60cbbc33.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индивидуальных образовательных траекториях, что позволит обучающимся получить несколько квалификаций, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в федеральный закон "Об образовании в РФ".Также проектом предлагается установить, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) профобразования смогут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по областям профессиональной деятельности, по соответствующим уровням профобразования, а также по уровням образования.В апреле Минпросвещения сообщило, что совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОСов с последующей доработкой и утверждением. Задача обновить ФГОСы и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, была поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть для студентов вузов возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что после обобщения опыта ведущих вузов по работе с индивидуальными образовательными траекториями проведет встречу с ректорами российских высших учебных заведений.

https://ria.ru/20201215/lgoty-1589330023.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, госдума рф, владимир путин, общество