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Общественность привлекли к контролю за воздухом в Самаре и Тольятти

Общественность привлекли к контролю за воздухом в Самаре и Тольятти

Общественники по приглашению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова будут участвовать в работе по контролю за чистотой воздуха в регионе, сообщает... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:19

2020-12-16T11:19

2020-12-16T11:19

самара

тольятти

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

дмитрий азаров

самарская область

общество

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Общественники по приглашению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова будут участвовать в работе по контролю за чистотой воздуха в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.Во вторник, 15 декабря, Азаров провел заключительное в этом году заседание общественного совета по экологической безопасности. По приглашению главы региона в мероприятии приняли участие представители инициативной группы жителей Тольятти. Перед советом Азаров лично встретился с активистами."Мне нужны небезразличные, грамотные люди в общественной работе, поэтому я вас приглашаю к сотрудничеству… Мы создаем систему мониторинга по самым острым проблемам отдельных территорий – и в Самаре, и в Новокуйбышевске, и в Тольятти. Поэтому мне нужны люди с пониманием и желанием решить проблему", - цитирует Азарова пресс-служба.Общественники поблагодарили губернатора и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.По данным пресс-службы, распоряжением губернатора из регионального бюджета были выделены средства для закупки в Тольятти мобильной лаборатории, также по поручению главы региона стационарный пост замера выбросов появился в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары. В результате, по информации пресс-службы, нарушения фиксироваться стали чаще. "Мы создаем новую систему мониторинга. Именно поэтому мы стали лучше фиксировать. И надо сказать, что мы выявили в том числе предприятия, которые вообще не были учтены как загрязнители. Несколько таких предприятий, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, но даже не стояли на учете, выявлены в ходе совместных рейдов с общественниками", - рассказал Азаров.По приглашению губернатора во встрече принял участие руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин. Он рассказал, что ведомство согласует с прокуратурой дату начала масштабных плановых проверок на предприятиях Тольятти и Куйбышевского района Самары, с 1 февраля 2021 года Росприроднадзор выходит на контроль выданных предписаний. По словам Кручинина, в случае выявления нарушений к предприятиям будут применены серьезные санкции - вплоть до приостановки деятельности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/uchitel-1589385773.html

https://ria.ru/20201215/avtomobili-1589314199.html

самара

тольятти

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, тольятти, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дмитрий азаров, самарская область, общество