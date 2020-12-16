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"ВКонтакте" удивилась включению в "пиратский список" сайтов Еврокомиссии
"ВКонтакте" удивилась включению в "пиратский список" сайтов Еврокомиссии
Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) удивлена включением в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" Европейской комиссии (ЕК), поскольку соцсеть работает РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:40
2020-12-16T01:40
россия
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вконтакте
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общество
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) удивлена включением в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" Европейской комиссии (ЕК), поскольку соцсеть работает с правообладателями контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК.Ранее ЕК в своем отчете сообщила, что добавила в свой "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте". Список зарубежных порталов с пиратским контентом ЕК ведет с 2018 года. С этого года он пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли Telegram и "ВКонтакте". Касаемо "ВКонтакте", ЕК отмечает, что его пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права.Там напомнили, что ВК ранее уже подписала соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital."Также "ВКонтакте" уже несколько лет успешно сотрудничает с правообладателями видеоконтента. Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации. Мы также напрямую сотрудничаем с крупнейшими кинокомпаниями и телеканалами", - заявили в компании."Мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму. Разбором запросов занимается специальная служба модерации. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", - сообщили в ВК.
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россия, еврокомиссия, вконтакте, москва, общество, в мире

"ВКонтакте" удивилась включению в "пиратский список" сайтов Еврокомиссии

01:40 16.12.2020
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) удивлена включением в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" Европейской комиссии (ЕК), поскольку соцсеть работает с правообладателями контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК.
Ранее ЕК в своем отчете сообщила, что добавила в свой "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте". Список зарубежных порталов с пиратским контентом ЕК ведет с 2018 года. С этого года он пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли Telegram и "ВКонтакте". Касаемо "ВКонтакте", ЕК отмечает, что его пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права.
"Мы удивлены включением "ВКонтакте" в данный список, так как уже много лет мы активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ВК.
Там напомнили, что ВК ранее уже подписала соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital.
"Также "ВКонтакте" уже несколько лет успешно сотрудничает с правообладателями видеоконтента. Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации. Мы также напрямую сотрудничаем с крупнейшими кинокомпаниями и телеканалами", - заявили в компании.
"Мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму. Разбором запросов занимается специальная служба модерации. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", - сообщили в ВК.
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