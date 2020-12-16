https://ria.ru/20201216/vkontakte-1589415627.html

"ВКонтакте" удивилась включению в "пиратский список" сайтов Еврокомиссии

"ВКонтакте" удивилась включению в "пиратский список" сайтов Еврокомиссии

Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) удивлена включением в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" Европейской комиссии (ЕК), поскольку соцсеть работает РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T01:40

2020-12-16T01:40

2020-12-16T01:40

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) удивлена включением в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" Европейской комиссии (ЕК), поскольку соцсеть работает с правообладателями контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК.Ранее ЕК в своем отчете сообщила, что добавила в свой "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте". Список зарубежных порталов с пиратским контентом ЕК ведет с 2018 года. С этого года он пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли Telegram и "ВКонтакте". Касаемо "ВКонтакте", ЕК отмечает, что его пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права.Там напомнили, что ВК ранее уже подписала соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital."Также "ВКонтакте" уже несколько лет успешно сотрудничает с правообладателями видеоконтента. Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации. Мы также напрямую сотрудничаем с крупнейшими кинокомпаниями и телеканалами", - заявили в компании."Мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму. Разбором запросов занимается специальная служба модерации. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", - сообщили в ВК.

https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еврокомиссия, вконтакте, москва, общество, в мире