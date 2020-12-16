https://ria.ru/20201216/vaktsiny-1589493768.html

Вакцины от COVID-19 включат в календарь профилактических прививок

Вакцины от COVID-19 включат в календарь профилактических прививок

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:03

2020-12-16T14:03

2020-12-16T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок.Как сообщили в пресс-службе правительства, до 17 декабря в приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" внесут изменения. Главе ведомства Михаилу Мурашко поручили контролировать организацию работы пунктов вакцинации в период новогодних праздников (с 1 по 10 января). Председатель кабмина отметил, что для эффективной вакцинации от коронавируса нужно разработать график поставок препарата по стране. Неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", который разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи на базе двух разных аденовирусных векторов человека. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.В стране действуют следующие ограничения: режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов). Кроме того, в общественных местах и транспорте нужно носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-1587882666.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин