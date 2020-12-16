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В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от COVID-19
В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от COVID-19
Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:30
2020-12-16T13:30
2020-12-16T13:39
вячеслав тимченко
валентина матвиенко
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.Тимченко призвал коллег активнее участвовать в вакцинации. "Нам выделено достаточное количество вакцин", - подчеркнул сенатор.Его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Давайте думать о здоровье, не затягивать с этим", - завила она, добавив, что прививка от COVID - дело добровольное.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вячеслав тимченко, валентина матвиенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, совет федерации рф, политика