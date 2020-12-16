https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589483554.html

В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от COVID-19

В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от COVID-19

Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:30

2020-12-16T13:30

2020-12-16T13:39

вячеслав тимченко

валентина матвиенко

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.Тимченко призвал коллег активнее участвовать в вакцинации. "Нам выделено достаточное количество вакцин", - подчеркнул сенатор.Его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Давайте думать о здоровье, не затягивать с этим", - завила она, добавив, что прививка от COVID - дело добровольное.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав тимченко, валентина матвиенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, совет федерации рф, политика