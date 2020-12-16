https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589482855.html

Матвиенко призвала сенаторов не затягивать с вакцинацией от коронавируса

Матвиенко призвала сенаторов не затягивать с вакцинацией от коронавируса

Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:28

2020-12-16T13:28

2020-12-16T13:57

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Восемьдесят шесть сенаторов изъявили желание сделать прививку, пока первую фазу прививки сделали 29 человек - 12 сенаторов и 17 сотрудников аппарата", - сказал он на заседании Совфеда.Тимченко призвал коллег активнее участвовать в вакцинации. "Нам выделено достаточное количество вакцин", - подчеркнул сенатор.Его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Давайте думать о здоровье, не затягивать с этим", - завила она, добавив, что прививка от COVID - дело добровольное.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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