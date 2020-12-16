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Матвиенко призвала сенаторов не затягивать с вакцинацией от коронавируса
Матвиенко призвала сенаторов не затягивать с вакцинацией от коронавируса
Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:28
2020-12-16T13:57
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Восемьдесят шесть сенаторов изъявили желание сделать прививку, пока первую фазу прививки сделали 29 человек - 12 сенаторов и 17 сотрудников аппарата", - сказал он на заседании Совфеда.Тимченко призвал коллег активнее участвовать в вакцинации. "Нам выделено достаточное количество вакцин", - подчеркнул сенатор.Его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Давайте думать о здоровье, не затягивать с этим", - завила она, добавив, что прививка от COVID - дело добровольное.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко призвала сенаторов не затягивать с вакцинацией от коронавируса

13:28 16.12.2020 (обновлено: 13:57 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двенадцать сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда уже прошли первую фазу вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Восемьдесят шесть сенаторов изъявили желание сделать прививку, пока первую фазу прививки сделали 29 человек - 12 сенаторов и 17 сотрудников аппарата", - сказал он на заседании Совфеда.
Тимченко призвал коллег активнее участвовать в вакцинации. "Нам выделено достаточное количество вакцин", - подчеркнул сенатор.
Его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Давайте думать о здоровье, не затягивать с этим", - завила она, добавив, что прививка от COVID - дело добровольное.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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