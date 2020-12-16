Пензенская область готова к массовой вакцинации от COVID-19
ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Система здравоохранения Пензенской области готова к массовой вакцинации от коронавируса, начало которой ожидается в начале 2021 года, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.
"Мы приступили к вакцинации от COVID-19, в первую очередь медицинских работников, учителей и социальных работников - тех, кто сегодня находится в группе риска. Уже с начала следующего года ожидается, что будут поступать большие партии вакцины для вакцинации всех граждан, которые пожелают привиться. Система здравоохранения Пензенской области к этому готова", - сказал собеседник агентства.
Ранее правительство региона сообщило, что Пензенская область в конце минувшей недели получила более 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), которыми планировалось привить медиков и педагогов. Для вакцинации в регионе подготовили восемь точек, из них четыре прививочных кабинета в Пензе и по одному в четырех межрайонных больницах.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 22 909 случаев коронавируса, скончались 280 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 19 164.
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