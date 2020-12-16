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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589448766.html
Пензенская область готова к массовой вакцинации от COVID-19
Пензенская область готова к массовой вакцинации от COVID-19
Система здравоохранения Пензенской области готова к массовой вакцинации от коронавируса, начало которой ожидается в начале 2021 года, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:11
2020-12-16T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
иван белозерцев
пенза
пензенская область
казахстан
общество
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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Система здравоохранения Пензенской области готова к массовой вакцинации от коронавируса, начало которой ожидается в начале 2021 года, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.Ранее правительство региона сообщило, что Пензенская область в конце минувшей недели получила более 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), которыми планировалось привить медиков и педагогов. Для вакцинации в регионе подготовили восемь точек, из них четыре прививочных кабинета в Пензе и по одному в четырех межрайонных больницах.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 22 909 случаев коронавируса, скончались 280 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 19 164.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, иван белозерцев, пенза, пензенская область, казахстан, общество

Пензенская область готова к массовой вакцинации от COVID-19

11:11 16.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВакцинация от коронавируса в Крыму
Вакцинация от коронавируса в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Система здравоохранения Пензенской области готова к массовой вакцинации от коронавируса, начало которой ожидается в начале 2021 года, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.
"Мы приступили к вакцинации от COVID-19, в первую очередь медицинских работников, учителей и социальных работников - тех, кто сегодня находится в группе риска. Уже с начала следующего года ожидается, что будут поступать большие партии вакцины для вакцинации всех граждан, которые пожелают привиться. Система здравоохранения Пензенской области к этому готова", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
10:36Распространение нового коронавируса
Ростовский губернатор опроверг слухи о готовящемся в регионе локдауне
Ранее правительство региона сообщило, что Пензенская область в конце минувшей недели получила более 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), которыми планировалось привить медиков и педагогов. Для вакцинации в регионе подготовили восемь точек, из них четыре прививочных кабинета в Пензе и по одному в четырех межрайонных больницах.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 22 909 случаев коронавируса, скончались 280 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 19 164.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИван БелозерцевПензаПензенская областьКазахстанОбщество
 
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