https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589448766.html

Пензенская область готова к массовой вакцинации от COVID-19

Пензенская область готова к массовой вакцинации от COVID-19

Система здравоохранения Пензенской области готова к массовой вакцинации от коронавируса, начало которой ожидается в начале 2021 года, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:11

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2020-12-16T11:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

иван белозерцев

пенза

пензенская область

казахстан

общество

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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Система здравоохранения Пензенской области готова к массовой вакцинации от коронавируса, начало которой ожидается в начале 2021 года, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.Ранее правительство региона сообщило, что Пензенская область в конце минувшей недели получила более 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), которыми планировалось привить медиков и педагогов. Для вакцинации в регионе подготовили восемь точек, из них четыре прививочных кабинета в Пензе и по одному в четырех межрайонных больницах.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 22 909 случаев коронавируса, скончались 280 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 19 164.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/slukhi-1589442209.html

пенза

пензенская область

казахстан

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коронавирус в россии, иван белозерцев, пенза, пензенская область, казахстан, общество