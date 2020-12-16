https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589560010.html

Австрия получит более 900 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNTech

Австрия получит более 900 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNTech

Австрия получит более 900 тысяч доз вакцины от коронавируса производства фармкомпаний BioNTech и Pfizer в течение первого квартала 2021 года, заявил канцлер... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:19

2020-12-16T18:19

2020-12-16T18:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

себастьян курц

здоровье - общество

pfizer, inc.

австрия

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Австрия получит более 900 тысяч доз вакцины от коронавируса производства фармкомпаний BioNTech и Pfizer в течение первого квартала 2021 года, заявил канцлер страны Себастьян Курц, чьи словам приводит издание Kronen Zeitung.После видеоконференции с представителями Pfizer в среду Курц объявил, что в январе страна получит 240 825 доз, в феврале – 331 500, в марте – 375 375.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о дополнительных карантинных мерах, которые будут действовать в стране в связи с празднованием Рождества и Нового года. Так, федеральные земли получили возможность вводить масочный режим на открытом воздухе, особенно на торговых улицах или в других оживленных местах. Помимо этого, ношение масок станет обязательным на рабочих местах, где невозможно обеспечить соблюдение необходимой дистанции между сотрудниками. Также, согласно решению властей, 24 и 25 декабря граждане Австрии смогут отпраздновать Рождество в группе численностью не более 10 человек. На Новый год максимально допустимая компания, с которой можно встретить праздник, будет ограничена двумя семьями.Власти Австрии 7 декабря приступили к постепенной отмене ограничений после трех недель жесткого локдауна из-за коронавируса и пока вернулись к мягкому карантину. Открылись все магазины, музеи, библиотеки, предприятия сферы услуг, где предполагается близкий контакт персонала с кожей клиента (парикмахерские, салоны красоты), снова открылись школы, но при этом старшие классы, а также студенты вузов остаются на дистанционном обучении. Ограничения на выход из дома действуют с 20.00 до 6.00.С 24 декабря республике разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, включая катание на лыжах, с 7 января запланировано открытие отелей и ресторанов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586054433.html

https://ria.ru/20201211/smertnost-1588855069.html

австрия

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коронавирус covid-19, себастьян курц, здоровье - общество, pfizer, inc., австрия, в мире