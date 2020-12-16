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В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19
В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19
В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:19
2020-12-16T15:19
2020-12-16T15:24
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, важной задачей для борьбы с пандемией является разработка эффективных вакцинных препаратов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество