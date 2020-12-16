https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589512852.html

В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19

В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19

В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:19

2020-12-16T15:19

2020-12-16T15:24

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, важной задачей для борьбы с пандемией является разработка эффективных вакцинных препаратов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество