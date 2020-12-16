https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589481659.html

Ученые назвали число людей в мире, которым не хватит вакцины от COVID-19

Ученые назвали число людей в мире, которым не хватит вакцины от COVID-19

Почти четверть мирового населения может не получить доступ к вакцине против COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из США и Китая. Это связано РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:34

2020-12-16T13:34

2020-12-16T13:34

риа наука

коронавирус covid-19

земля

здоровье

университет джонса хопкинса

китай

сша

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Почти четверть мирового населения может не получить доступ к вакцине против COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из США и Китая. Это связано с ограничениями производственных мощностей, сложностями логистики и отсутствием средств на закупку вакцины у бедных стран. Результаты исследований опубликованы в двух статьях в журнале BMJ (статья 1, статья 2).По оценкам ученых, на сегодняшний день 3,7 миллиарда человек, или 68 процентов взрослого населения планеты хотели бы получить вакцину от COVID-19.Исследователи из Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса проанализировали предварительные заказы на вакцины, поступившие от разных стран. Авторы сообщают, что к 15 ноября 2020 года были зарегистрированы заказы в общей сложности на 7,48 миллиарда доз или 3,76 миллиарда курсов вакцины против COVID-19 от 13 производителей, проходящие клинические испытания.Чуть более половины этих доз — 51 процент — будут доставлены в страны с высоким уровнем доходов, в которых проживает 14 процентов населения мира. Остальным странам, с низким и средним уровнем дохода, остается менее половины доз, несмотря на то, что жители этих странах составляют более 85 процентов населения Земли.Но чтобы получить и эту часть, бедные страны должны будут каким-то образом заплатить за вакцины. Как будет реализован этот процесс, во многом зависит от того, согласятся ли страны с высоким уровнем доходов делиться тем, что они закупают, и будут ли США и Россия участвовать в глобально скоординированных усилиях.Исследователи рассчитали, что, если все вакцины-кандидаты будут успешно масштабированы, общая прогнозируемая производственная мощность составит 5,96 миллиарда курсов к концу 2021 года при стоимости от 6 до 74 долларов за курс.Но даже, если всем производителям вакцин удастся достичь максимальной производственной мощности и богатые страны поделятся с бедными, до 2022 года по крайней мере четверть населения мира так и не получит доступа к вакцине.Кроме того, эксперты предупреждают, что вакцины будет так же сложно доставить, как и разработать.Во втором исследовании ученые определили целевые группы населения, которым потребуются вакцины. Это нужно для того, чтобы разработать стратегии справедливого и равноправного распределения по всему миру."Различия в размере целевых групп населения внутри и между регионами подчеркивают неустойчивый баланс между спросом на вакцины и их предложением, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, не имеющих достаточного потенциала для удовлетворения внутренней потребности", — пишут авторы статьи.Исследователи отмечают, что многое будет зависеть от стратегии вакцинации и ее главных задач, выбранных для каждой конкретной страны или региона, например, поддержание основных медицинских услуг, сокращение тяжелой формы COVID-19 или прекращение передачи вируса.Ученые надеются, что развитые страны будут производить закупки через механизм COVAX — инициативу, которая предусматривает инвестирование части поступающих денег в вакцины для более бедных стран.

https://ria.ru/20201215/kovid-1589325411.html

https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html

земля

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, земля, здоровье, университет джонса хопкинса, китай, сша