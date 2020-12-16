https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589471713.html

Москва в 2021 году закупит вакцин от COVID-19 на десять миллиардов рублей

Москва в 2021 году закупит вакцин от COVID-19 на десять миллиардов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех москвичей, в бюджете Москвы в 2021 году... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:31

2020-12-16T12:31

2020-12-16T12:44

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589073983_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_b4ed34f81c44f1823ae82670d0f8da6c.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех москвичей, в бюджете Москвы в 2021 году запланировано 10 миллиардов рублей на закупку вакцины от коронавируса."Сегодня прививку уже могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, МФЦ, торговли и городских социальных служб. По мере поступления новых партий вакцины перечень групп населения, которые смогут получать прививку, будет расширяться. Я очень надеюсь, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступна для всех москвичей", - сказал Собянин.На закупку первых партий вакцины были экстренно выделены резервные средства."А на 2021 год на эти цели предусмотрены целевые средства в размере 10 миллиардов рублей", - сказал Собянин. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва