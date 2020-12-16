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Москва в 2021 году закупит вакцин от COVID-19 на десять миллиардов рублей
Москва в 2021 году закупит вакцин от COVID-19 на десять миллиардов рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех москвичей, в бюджете Москвы в 2021 году... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:31
2020-12-16T12:31
2020-12-16T12:44
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех москвичей, в бюджете Москвы в 2021 году запланировано 10 миллиардов рублей на закупку вакцины от коронавируса."Сегодня прививку уже могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, МФЦ, торговли и городских социальных служб. По мере поступления новых партий вакцины перечень групп населения, которые смогут получать прививку, будет расширяться. Я очень надеюсь, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступна для всех москвичей", - сказал Собянин.На закупку первых партий вакцины были экстренно выделены резервные средства."А на 2021 год на эти цели предусмотрены целевые средства в размере 10 миллиардов рублей", - сказал Собянин. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва