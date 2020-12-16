https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589442368.html

Valneva начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Британии

Valneva начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Британии

Французская компания Valneva сообщила в среду о начале клинических испытаний разрабатываемой ею вакцины от COVID-19 в Великобритании, сообщается в пресс-релизе. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:37

2020-12-16T10:37

2020-12-16T10:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

саутгемптон

astrazeneca

sanofi

оксфордский университет

великобритания

бристоль (город)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Французская компания Valneva сообщила в среду о начале клинических испытаний разрабатываемой ею вакцины от COVID-19 в Великобритании, сообщается в пресс-релизе.Как сообщается, в испытании, которое будет проводиться в центрах клинических исследований в Великобритании, примут участие около 150 добровольцев в возрасте 18-55 лет. По данным СМИ, данные центры находятся в Бирмингеме, Бристоле, Ньюкасле и Саутгемптоне.В случае, если испытания вакцины окажутся успешными, компания планирует провести дополнительные испытания с участием более 4 тысяч добровольцев."Проводя наши первые клинические испытания, мы уже наращиваем наши производственные возможности и запускаем производство в полном объеме, чтобы мы могли сделать вакцину широкодоступной по всему миру, исходя из того, что она безопасна и эффективна", - приводятся в релизе слова руководителя компании Томаса Лингельбаха.По данным телеканала Skу News, разработка вакцины ведется на предприятии компании, расположенном в городе Ливингстон в Шотландии.Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva, 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589286404.html

саутгемптон

великобритания

бристоль (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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