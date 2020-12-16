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Valneva начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Британии
Valneva начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Британии
Французская компания Valneva сообщила в среду о начале клинических испытаний разрабатываемой ею вакцины от COVID-19 в Великобритании, сообщается в пресс-релизе. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:37
2020-12-16T10:37
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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великобритания
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Французская компания Valneva сообщила в среду о начале клинических испытаний разрабатываемой ею вакцины от COVID-19 в Великобритании, сообщается в пресс-релизе.Как сообщается, в испытании, которое будет проводиться в центрах клинических исследований в Великобритании, примут участие около 150 добровольцев в возрасте 18-55 лет. По данным СМИ, данные центры находятся в Бирмингеме, Бристоле, Ньюкасле и Саутгемптоне.В случае, если испытания вакцины окажутся успешными, компания планирует провести дополнительные испытания с участием более 4 тысяч добровольцев."Проводя наши первые клинические испытания, мы уже наращиваем наши производственные возможности и запускаем производство в полном объеме, чтобы мы могли сделать вакцину широкодоступной по всему миру, исходя из того, что она безопасна и эффективна", - приводятся в релизе слова руководителя компании Томаса Лингельбаха.По данным телеканала Skу News, разработка вакцины ведется на предприятии компании, расположенном в городе Ливингстон в Шотландии.Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva, 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саутгемптон, astrazeneca , sanofi, оксфордский университет, великобритания, бристоль (город), в мире

Valneva начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Британии

10:37 16.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Французская компания Valneva сообщила в среду о начале клинических испытаний разрабатываемой ею вакцины от COVID-19 в Великобритании, сообщается в пресс-релизе.
"Компания Valneva SE, специализирующаяся на производстве вакцин, ... сообщила сегодня о начале фазы 1/2 клинических испытаний своей инактивированной вакцины-кандидата от COVID-19 VLA2001", - сообщается в документе.
Как сообщается, в испытании, которое будет проводиться в центрах клинических исследований в Великобритании, примут участие около 150 добровольцев в возрасте 18-55 лет. По данным СМИ, данные центры находятся в Бирмингеме, Бристоле, Ньюкасле и Саутгемптоне.
В случае, если испытания вакцины окажутся успешными, компания планирует провести дополнительные испытания с участием более 4 тысяч добровольцев.
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"Проводя наши первые клинические испытания, мы уже наращиваем наши производственные возможности и запускаем производство в полном объеме, чтобы мы могли сделать вакцину широкодоступной по всему миру, исходя из того, что она безопасна и эффективна", - приводятся в релизе слова руководителя компании Томаса Лингельбаха.
По данным телеканала Skу News, разработка вакцины ведется на предприятии компании, расположенном в городе Ливингстон в Шотландии.
Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva, 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.
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