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Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии решило продлить испытания вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac по... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:15
2020-12-16T08:15
2020-12-16T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
индонезия
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии решило продлить испытания вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac по меньшей мере на три месяца, сообщает издание Jakarta Post.Как сообщил губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил, ранее ожидалось, что испытания вакцины и проведение анализов крови волонтеров должны завершиться в декабре, теперь еще один анализ для выявления уровня антител у привитых будет проведен в марте следующего года.Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma ранее ожидала, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса к концу текущего года. По словам Видодо, приоритетом в этом вопросе является безопасность вакцины. Первыми вакцинированными будут работники медучреждений, полиции и военные.Индонезия намерена использовать на первых этапах китайские вакцины от компаний Sinovac и Sinopharm, которые поставят Индонезии 18 миллионов доз вакцин, 15 миллионов из которых будут производиться местной компанией Bio Farma. В целом, по данным агентства, у Индонезии есть соглашения о 250 миллионах доз вакцин до конца 2021 года, в том числе от американской компании Novavax.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, китай, индонезия, в мире
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии
решило продлить испытания вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac по меньшей мере на три месяца, сообщает издание Jakarta Post
.
Как сообщил губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил, ранее ожидалось, что испытания вакцины и проведение анализов крови волонтеров должны завершиться в декабре, теперь еще один анализ для выявления уровня антител у привитых будет проведен в марте следующего года.
Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma ранее ожидала, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо
заявил, что страна намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса к концу текущего года. По словам Видодо, приоритетом в этом вопросе является безопасность вакцины. Первыми вакцинированными будут работники медучреждений, полиции и военные.
Индонезия намерена использовать на первых этапах китайские вакцины от компаний Sinovac и Sinopharm, которые поставят Индонезии 18 миллионов доз вакцин, 15 миллионов из которых будут производиться местной компанией Bio Farma. В целом, по данным агентства, у Индонезии есть соглашения о 250 миллионах доз вакцин до конца 2021 года, в том числе от американской компании Novavax.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф