Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589425537.html
Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии решило продлить испытания вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac по... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:15
2020-12-16T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151322/42/1513224203_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cbb6885c20e2ea09c3fc46b3fb0031ff.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии решило продлить испытания вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac по меньшей мере на три месяца, сообщает издание Jakarta Post.Как сообщил губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил, ранее ожидалось, что испытания вакцины и проведение анализов крови волонтеров должны завершиться в декабре, теперь еще один анализ для выявления уровня антител у привитых будет проведен в марте следующего года.Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma ранее ожидала, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса к концу текущего года. По словам Видодо, приоритетом в этом вопросе является безопасность вакцины. Первыми вакцинированными будут работники медучреждений, полиции и военные.Индонезия намерена использовать на первых этапах китайские вакцины от компаний Sinovac и Sinopharm, которые поставят Индонезии 18 миллионов доз вакцин, 15 миллионов из которых будут производиться местной компанией Bio Farma. В целом, по данным агентства, у Индонезии есть соглашения о 250 миллионах доз вакцин до конца 2021 года, в том числе от американской компании Novavax.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
китай
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151322/42/1513224203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_205781826d30f915f0cfb65a392d06e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, китай, индонезия, в мире

Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19

08:15 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедсестра набирает лекарство в шприц
Медсестра набирает лекарство в шприц - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии решило продлить испытания вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac по меньшей мере на три месяца, сообщает издание Jakarta Post.
Как сообщил губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил, ранее ожидалось, что испытания вакцины и проведение анализов крови волонтеров должны завершиться в декабре, теперь еще один анализ для выявления уровня антител у привитых будет проведен в марте следующего года.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 14:23
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma ранее ожидала, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса к концу текущего года. По словам Видодо, приоритетом в этом вопросе является безопасность вакцины. Первыми вакцинированными будут работники медучреждений, полиции и военные.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Индонезия намерена использовать на первых этапах китайские вакцины от компаний Sinovac и Sinopharm, которые поставят Индонезии 18 миллионов доз вакцин, 15 миллионов из которых будут производиться местной компанией Bio Farma. В целом, по данным агентства, у Индонезии есть соглашения о 250 миллионах доз вакцин до конца 2021 года, в том числе от американской компании Novavax.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайИндонезияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Додон прокомментировал инициируемый оппозицией вотуме недоверия
17:09Молдавия назначила нового посла в России
17:07Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году
17:06В Госдуме обвинили Еврокомиссию в желании провести цифровую колонизацию
17:03Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
17:02"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
Лента новостейМолния