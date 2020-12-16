https://ria.ru/20201216/utechka-1589554840.html
Хинштейн направил запрос в ГП из-за утечки данных переболевших COVID-19
Хинштейн направил запрос в ГП из-за утечки данных переболевших COVID-19
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил запросы в ГП РФ, МВД РФ, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину в связи с массовой... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:52
2020-12-16T17:52
2020-12-16T18:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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александр хинштейн
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил запросы в ГП РФ, МВД РФ, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом."В связи с массовой утечкой из департамента информационных технологий Москвы персональных данных более 300 тысяч москвичей комитет Госдумы по информационной политике направил запросы в Генпрокуратуру РФ, МВД РФ, Роскомнадзор, а также Сергею Собянину с требованием привлечь виновных к ответственности. Это не должно остаться безнаказанным", - написал Хинштейн в Twitter. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/dannye-1588441854.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, сергей собянин, общество