https://ria.ru/20201216/utechka-1589554840.html

Хинштейн направил запрос в ГП из-за утечки данных переболевших COVID-19

Хинштейн направил запрос в ГП из-за утечки данных переболевших COVID-19

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил запросы в ГП РФ, МВД РФ, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину в связи с массовой... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:52

2020-12-16T17:52

2020-12-16T18:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр хинштейн

сергей собянин

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил запросы в ГП РФ, МВД РФ, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом."В связи с массовой утечкой из департамента информационных технологий Москвы персональных данных более 300 тысяч москвичей комитет Госдумы по информационной политике направил запросы в Генпрокуратуру РФ, МВД РФ, Роскомнадзор, а также Сергею Собянину с требованием привлечь виновных к ответственности. Это не должно остаться безнаказанным", - написал Хинштейн в Twitter. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/dannye-1588441854.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, сергей собянин, общество