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Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов
Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов
Правительство РФ расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, теперь соцработники смогут сопровождать пожилых людей или инвалидов в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:04
2020-12-16T09:04
2020-12-16T09:04
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, теперь соцработники смогут сопровождать пожилых людей или инвалидов в медучреждениях, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи соцработника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход.Как пояснили в кабмине, сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется."Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга – сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ
расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, теперь соцработники смогут сопровождать пожилых людей или инвалидов в медучреждениях, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи соцработника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход.
Как пояснили в кабмине, сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется.
"Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга – сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения", - говорится в сообщении.