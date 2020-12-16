Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/uslugi-1589429121.html
Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов
Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов
Правительство РФ расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, теперь соцработники смогут сопровождать пожилых людей или инвалидов в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:04
2020-12-16T09:04
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/94458/75/944587520_0:110:2001:1235_1920x0_80_0_0_d42033add403ea44fa675d98858299cf.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, теперь соцработники смогут сопровождать пожилых людей или инвалидов в медучреждениях, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи соцработника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход.Как пояснили в кабмине, сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется."Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга – сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/94458/75/944587520_3:0:1783:1335_1920x0_80_0_0_7ddc324f2a46c7b966860de2b9d69d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

09:04 16.12.2020
 
© Fotolia / KadmyИнвалидное кресло
Инвалидное кресло - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Fotolia / Kadmy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, теперь соцработники смогут сопровождать пожилых людей или инвалидов в медучреждениях, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи соцработника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход.
Как пояснили в кабмине, сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется.
"Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга – сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения", - говорится в сообщении.
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:42
ПФР разъяснил порядок назначения пенсий инвалидам
 
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Додон прокомментировал инициируемый оппозицией вотуме недоверия
17:09Молдавия назначила нового посла в России
17:07Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году
17:06В Госдуме обвинили Еврокомиссию в желании провести цифровую колонизацию
17:03Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
17:02"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
Лента новостейМолния