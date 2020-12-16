https://ria.ru/20201216/uslugi-1589429121.html

Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

Правительство РФ расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, теперь соцработники смогут сопровождать пожилых людей или инвалидов в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:04

2020-12-16T09:04

2020-12-16T09:04

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, теперь соцработники смогут сопровождать пожилых людей или инвалидов в медучреждениях, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи соцработника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход.Как пояснили в кабмине, сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется."Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга – сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, общество