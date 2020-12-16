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Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину для учений
Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину для учений
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым просит парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:56
2020-12-16T18:56
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым просит парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в многонациональных учениях в 2021 году. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады в среду.Согласно пояснительной записке к документу, в частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча - 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021.Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
https://ria.ru/20201202/ukraina-1587421388.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину для учений

18:56 16.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым просит парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в многонациональных учениях в 2021 году. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады в среду.
Согласно пояснительной записке к документу, в частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча - 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 20:59
Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
 
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