https://ria.ru/20201216/ukraina-1589567857.html

Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину для учений

Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину для учений

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым просит парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:56

2020-12-16T18:56

2020-12-16T18:56

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым просит парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в многонациональных учениях в 2021 году. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады в среду.Согласно пояснительной записке к документу, в частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча - 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021.Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

https://ria.ru/20201202/ukraina-1587421388.html

украина

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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире