https://ria.ru/20201216/ukraina-1589567857.html
Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину для учений
Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину для учений
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым просит парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:56
2020-12-16T18:56
2020-12-16T18:56
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402846_0:143:3193:1939_1920x0_80_0_0_9f196afef72ff7a88605342c9d9b6dff.jpg
КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым просит парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в многонациональных учениях в 2021 году. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады в среду.Согласно пояснительной записке к документу, в частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча - 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021.Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
https://ria.ru/20201202/ukraina-1587421388.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402846_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_8607e977b268a657c90eac533c0be3b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 16 дек - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
внес в Раду законопроект, которым просит парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в многонациональных учениях в 2021 году. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады
в среду.
Согласно пояснительной записке к документу, в частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча - 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.