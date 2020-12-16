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Украинцы поставили экономике страны двойку
Украинцы поставили экономике страны двойку
Граждане Украины оценили экономическое положение страны на два балла по пятибальной шкале, свидетельствуют данные социологического исследования Центра... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:19
2020-12-16T16:19
донбасс
киев
украина
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Граждане Украины оценили экономическое положение страны на два балла по пятибальной шкале, свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова.Согласно исследованию, 19% респондентов (в прошлом году 28%) верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% (в прошлом году 51%) считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% (в прошлом году 11%) — что Украина не способна преодолеть существующие проблемы. Остальные не определились с ответом.Исследование проводилось среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью с 4 по 9 декабря. Опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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донбасс, киев, украина, в мире

Украинцы поставили экономике страны двойку

16:19 16.12.2020
 
© AP Photo / Sergei GritsЛюди с флагами Украины в Киеве
Люди с флагами Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Граждане Украины оценили экономическое положение страны на два балла по пятибальной шкале, свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова.

"Граждане оценили экономическое положение страны в 2020 году в среднем двумя баллами по пятибалльной шкале (в 2019 году эта оценка равнялась 2,5 балла), а уровень благосостояния собственной семьи — 2,4 балла (в 2019 году — 2,8 балла)", - говорится в данных исследования, опубликованных в среду на сайте Центра Разумкова.

Согласно исследованию, 19% респондентов (в прошлом году 28%) верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% (в прошлом году 51%) считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% (в прошлом году 11%) — что Украина не способна преодолеть существующие проблемы. Остальные не определились с ответом.
Исследование проводилось среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью с 4 по 9 декабря. Опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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