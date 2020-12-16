https://ria.ru/20201216/ukraina-1589530081.html
Украинцы поставили экономике страны двойку
Украинцы поставили экономике страны двойку
Граждане Украины оценили экономическое положение страны на два балла по пятибальной шкале, свидетельствуют данные социологического исследования Центра... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:19
2020-12-16T16:19
2020-12-16T16:19
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Граждане Украины оценили экономическое положение страны на два балла по пятибальной шкале, свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова.Согласно исследованию, 19% респондентов (в прошлом году 28%) верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% (в прошлом году 51%) считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% (в прошлом году 11%) — что Украина не способна преодолеть существующие проблемы. Остальные не определились с ответом.Исследование проводилось среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью с 4 по 9 декабря. Опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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