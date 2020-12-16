https://ria.ru/20201216/ukraina-1589483140.html

Глава МИД Украины призвал выработать стратегию отношений с Москвой

Глава МИД Украины призвал выработать стратегию отношений с Москвой

Киев должен иметь стратегию отношений с Москвой, но украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России, хотя такие разговоры нужны, заявил глава МИД... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:29

2020-12-16T13:29

2020-12-16T13:29

дмитрий кулеба

донбасс

мид украины

верховная рада украины

москва

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Киев должен иметь стратегию отношений с Москвой, но украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России, хотя такие разговоры нужны, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Я придерживаюсь мысли, если честно, что украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России - ни общество, ни политикум. Где-то я встречаю людей, экспертов, которые готовы трезво смотреть на эту страну, на этого соседа. Мы никогда не убежим от своей географии, это нужно понимать… Человек, который действительно готов к такому разговору, будет или промаркирован фанатиком, или предателем и подставится под удар. Но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания. Это нужно осознать", - заявил Кулеба в среду в ходе дискуссии на тему приоритетов дипломатии в 2021 году.По его словам, к теме отношений Киева и Москвы нужно подходить очень осторожно. "Нам необходимо очень осторожно подбираться к этой теме: сначала, наверное, в экспертных обсуждениях, возможно, за бокалом вина. Потому что в обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить про Россию", - добавил Кулеба.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201213/sanktsii-1588965146.html

https://ria.ru/20201211/krym-1588851878.html

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дмитрий кулеба, донбасс, мид украины, верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире