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Адвокат Уилана оценил возможность его обмена на россиянина при Байдене
Адвокат Уилана оценил возможность его обмена на россиянина при Байдене
Переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на кого-то из россиян ведутся - называются разные кандидатуры, не только Константин Ярошенко и... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:06
2020-12-16T11:24
владимир жеребенков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергиев посад
пол уилан
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на кого-то из россиян ведутся - называются разные кандидатуры, не только Константин Ярошенко и Виктор Бут, сообщил РИА Новости в среду адвокат американца Владимир Жеребенков.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в уходящем году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.По данным его собеседников, президент США Дональд Трамп старался перед выборами дистанцироваться от всего, что связано c Россией, поэтому "обмен был невозможен".При новом же президенте Джо Байдене ситуация изменится, уверен Жеребенков: "Вопрос решается и будет решен".Между тем в МИД РФ информацию о переговорах по обмену Уилана категорически опровергают. Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее высказывала мнение, что обсуждения ведутся, но вопрос "держится в режиме конфиденциальности".Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.
https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html
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сергиев посад
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владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергиев посад, пол уилан, джо байден, сша, в мире

Адвокат Уилана оценил возможность его обмена на россиянина при Байдене

11:06 16.12.2020 (обновлено: 11:24 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на кого-то из россиян ведутся - называются разные кандидатуры, не только Константин Ярошенко и Виктор Бут, сообщил РИА Новости в среду адвокат американца Владимир Жеребенков.
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в уходящем году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.
"Идут переговоры, вопрос прорабатывается. Называются и другие кандидатуры на обмен, на только Ярошенко и Бут", - сказал адвокат, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным его собеседников, президент США Дональд Трамп старался перед выборами дистанцироваться от всего, что связано c Россией, поэтому "обмен был невозможен".
Директора Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. 14 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 11:00
Иван Волынкин: сообщения о переговорах об обмене Уилана — ложь
При новом же президенте Джо Байдене ситуация изменится, уверен Жеребенков: "Вопрос решается и будет решен".
Между тем в МИД РФ информацию о переговорах по обмену Уилана категорически опровергают. Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее высказывала мнение, что обсуждения ведутся, но вопрос "держится в режиме конфиденциальности".
Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 17:06
Адвокат рассказал, почему Уилана этапировали в колонию из СИЗО
 
Владимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергиев ПосадПол УиланДжо БайденСШАВ мире
 
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