https://ria.ru/20201216/uilan-1589447237.html

Адвокат Уилана оценил возможность его обмена на россиянина при Байдене

Адвокат Уилана оценил возможность его обмена на россиянина при Байдене

Переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на кого-то из россиян ведутся - называются разные кандидатуры, не только Константин Ярошенко и... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:06

2020-12-16T11:06

2020-12-16T11:24

владимир жеребенков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергиев посад

пол уилан

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572934987_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_10c87d86c48330a17ef1d88715666ac5.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на кого-то из россиян ведутся - называются разные кандидатуры, не только Константин Ярошенко и Виктор Бут, сообщил РИА Новости в среду адвокат американца Владимир Жеребенков.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в уходящем году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.По данным его собеседников, президент США Дональд Трамп старался перед выборами дистанцироваться от всего, что связано c Россией, поэтому "обмен был невозможен".При новом же президенте Джо Байдене ситуация изменится, уверен Жеребенков: "Вопрос решается и будет решен".Между тем в МИД РФ информацию о переговорах по обмену Уилана категорически опровергают. Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее высказывала мнение, что обсуждения ведутся, но вопрос "держится в режиме конфиденциальности".Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.

https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html

https://ria.ru/20200804/1575361286.html

сергиев посад

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергиев посад, пол уилан, джо байден, сша, в мире