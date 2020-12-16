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Комитет ГД поддержал проект об увольнении учителей за разжигание розни
Комитет ГД поддержал проект об увольнении учителей за разжигание розни
Комитет ГД по образованию и науке на заседании в среду поддержал законопроект о "просветительской деятельности", который предполагает возможность увольнения... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:56
2020-12-16T11:56
госдума рф
вячеслав никонов
образование - общество
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет ГД по образованию и науке на заседании в среду поддержал законопроект о "просветительской деятельности", который предполагает возможность увольнения учителей за разжигание розни.Ранее проект поддержал и рекомендовал для принятия в первом чтении комитет ГД по делам национальностей, который является соисполнителем по проекту.Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", а также запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.Кроме того, парламентарии предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Авторы уверены, что принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и "полноценно реализовывать в рамках правового поля возможности образовательных организаций по распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений".Отдельным проектом также в Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ."Проблема, которая поставлена, абсолютно справедлива. Нам надо регулировать эту сферу", - сказал в ходе заседания глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, добавив, что "давление на нашу страну очень сильное", и "оно идет по всем каналам".При этом он считает, что над законопроектом необходимо кропотливо поработать. Никонов выразил уверенность, что необходимо добиться в проекте "юридической чистоты". Кроме того, по его мнению, некоторые нормы в законопроекте излишни, так как уже содержатся в законе об образовании.Никонов сказал, что в решении комитета по проекту содержится предложение о создании отдельного законопроекта о просветительской деятельности. Это решение поддержали многие члены комитета. По итогам голосования по проекту Никонов сообщил, что комитет поддерживает законопроект и рекомендует его для принятия в первом чтении.
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госдума рф, вячеслав никонов, образование - общество, общество

Комитет ГД поддержал проект об увольнении учителей за разжигание розни

11:56 16.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет ГД по образованию и науке на заседании в среду поддержал законопроект о "просветительской деятельности", который предполагает возможность увольнения учителей за разжигание розни.
Ранее проект поддержал и рекомендовал для принятия в первом чтении комитет ГД по делам национальностей, который является соисполнителем по проекту.
Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", а также запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.
Кроме того, парламентарии предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
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Авторы уверены, что принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и "полноценно реализовывать в рамках правового поля возможности образовательных организаций по распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений".
Отдельным проектом также в Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ.
"Проблема, которая поставлена, абсолютно справедлива. Нам надо регулировать эту сферу", - сказал в ходе заседания глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, добавив, что "давление на нашу страну очень сильное", и "оно идет по всем каналам".
При этом он считает, что над законопроектом необходимо кропотливо поработать. Никонов выразил уверенность, что необходимо добиться в проекте "юридической чистоты". Кроме того, по его мнению, некоторые нормы в законопроекте излишни, так как уже содержатся в законе об образовании.
Никонов сказал, что в решении комитета по проекту содержится предложение о создании отдельного законопроекта о просветительской деятельности. Это решение поддержали многие члены комитета. По итогам голосования по проекту Никонов сообщил, что комитет поддерживает законопроект и рекомендует его для принятия в первом чтении.
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