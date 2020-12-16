https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589462370.html

Комитет ГД поддержал проект об увольнении учителей за разжигание розни

Комитет ГД поддержал проект об увольнении учителей за разжигание розни

Комитет ГД по образованию и науке на заседании в среду поддержал законопроект о "просветительской деятельности", который предполагает возможность увольнения... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:56

2020-12-16T11:56

2020-12-16T11:56

госдума рф

вячеслав никонов

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05f04e9586581f41aa0d5d8614d6ce19.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет ГД по образованию и науке на заседании в среду поддержал законопроект о "просветительской деятельности", который предполагает возможность увольнения учителей за разжигание розни.Ранее проект поддержал и рекомендовал для принятия в первом чтении комитет ГД по делам национальностей, который является соисполнителем по проекту.Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", а также запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.Кроме того, парламентарии предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Авторы уверены, что принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и "полноценно реализовывать в рамках правового поля возможности образовательных организаций по распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений".Отдельным проектом также в Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ."Проблема, которая поставлена, абсолютно справедлива. Нам надо регулировать эту сферу", - сказал в ходе заседания глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, добавив, что "давление на нашу страну очень сильное", и "оно идет по всем каналам".При этом он считает, что над законопроектом необходимо кропотливо поработать. Никонов выразил уверенность, что необходимо добиться в проекте "юридической чистоты". Кроме того, по его мнению, некоторые нормы в законопроекте излишни, так как уже содержатся в законе об образовании.Никонов сказал, что в решении комитета по проекту содержится предложение о создании отдельного законопроекта о просветительской деятельности. Это решение поддержали многие члены комитета. По итогам голосования по проекту Никонов сообщил, что комитет поддерживает законопроект и рекомендует его для принятия в первом чтении.

https://ria.ru/20201214/strakhovanie-1589117072.html

https://ria.ru/20201216/zvanie-1589458631.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав никонов, образование - общество, общество