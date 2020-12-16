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Почти 700 учителей приехали на Ямал после изменения начисления надбавок
Почти 700 учителей приехали на Ямал после изменения начисления надбавок
Почти 700 учителей приехали в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) после отмены накопительного принципа начисления надбавок, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:33
2020-12-16T11:33
2020-12-16T11:33
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Почти 700 учителей приехали в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) после отмены накопительного принципа начисления надбавок, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.Накопительный принцип начисления северных надбавок для работников бюджетной сферы перестал применяться с 1 января 2020 года. О новшестве во время прямой линии в декабре 2019 года объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.Кроме того, с января 2020 года на Ямале реализуется программа "Земский учитель". Тринадцать педагогов – участников программы – приступили к работе в сельских школах и малых городах. В августе 2020 года Ямал присоединился к программе "Учитель для России". Семь участников новой программы переехали в автономный округ. Для привлечения на Ямал лучших учителей для развития физико-математического и IT-образования предусмотрены выплаты учителям в размере 1 миллиона рублей, уточняют власти.Учитель математики Татьяна Вахонина, которая работает в школе села Аксарка Приуральского района, трудоустроилась по программе "Земский учитель" в сентябре. Она приехала на Ямал и сразу стала получать 80% северных надбавок."Школа в Аксарке приятно удивила. Сельское учреждение по оснащению превосходит даже некоторые городские. Здесь есть все для комфортной работы: в каждом кабинете интерактивная доска, принтер, ноутбук и другое оборудование. На базе "Точки роста" для ребят есть робототехника, авиамоделирование. Приятно работать в таких условиях", - приводятся в сообщении слова Вахониной.
https://ria.ru/20201124/yamal-1586049705.html
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РИА Новости
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дмитрий артюхов, ямал, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости.
Почти 700 учителей приехали в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО
) после отмены накопительного принципа начисления надбавок, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"Благодаря отмене накопительного принципа "северных" на Ямал с начала 2020 года в образовательные учреждения принято 694 педагога. С первого дня работы они начали получать зарплату с учетом 80% северных надбавок. При этом еще более чем 700 педагогам, трудоустроенным ранее, северная надбавка с начала 2020 года доведена до 80%", - говорится в сообщении.
Накопительный принцип начисления северных надбавок для работников бюджетной сферы перестал применяться с 1 января 2020 года. О новшестве во время прямой линии в декабре 2019 года объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
.
Кроме того, с января 2020 года на Ямале реализуется программа "Земский учитель". Тринадцать педагогов – участников программы – приступили к работе в сельских школах и малых городах. В августе 2020 года Ямал присоединился к программе "Учитель для России". Семь участников новой программы переехали в автономный округ. Для привлечения на Ямал лучших учителей для развития физико-математического и IT-образования предусмотрены выплаты учителям в размере 1 миллиона рублей, уточняют власти.
Учитель математики Татьяна Вахонина, которая работает в школе села Аксарка Приуральского района, трудоустроилась по программе "Земский учитель" в сентябре. Она приехала на Ямал и сразу стала получать 80% северных надбавок.
"Школа в Аксарке приятно удивила. Сельское учреждение по оснащению превосходит даже некоторые городские. Здесь есть все для комфортной работы: в каждом кабинете интерактивная доска, принтер, ноутбук и другое оборудование. На базе "Точки роста" для ребят есть робототехника, авиамоделирование. Приятно работать в таких условиях", - приводятся в сообщении слова Вахониной.