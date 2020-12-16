https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589458213.html

Почти 700 учителей приехали на Ямал после изменения начисления надбавок

Почти 700 учителей приехали на Ямал после изменения начисления надбавок

Почти 700 учителей приехали в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) после отмены накопительного принципа начисления надбавок, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:33

2020-12-16T11:33

2020-12-16T11:33

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Почти 700 учителей приехали в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) после отмены накопительного принципа начисления надбавок, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.Накопительный принцип начисления северных надбавок для работников бюджетной сферы перестал применяться с 1 января 2020 года. О новшестве во время прямой линии в декабре 2019 года объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.Кроме того, с января 2020 года на Ямале реализуется программа "Земский учитель". Тринадцать педагогов – участников программы – приступили к работе в сельских школах и малых городах. В августе 2020 года Ямал присоединился к программе "Учитель для России". Семь участников новой программы переехали в автономный округ. Для привлечения на Ямал лучших учителей для развития физико-математического и IT-образования предусмотрены выплаты учителям в размере 1 миллиона рублей, уточняют власти.Учитель математики Татьяна Вахонина, которая работает в школе села Аксарка Приуральского района, трудоустроилась по программе "Земский учитель" в сентябре. Она приехала на Ямал и сразу стала получать 80% северных надбавок."Школа в Аксарке приятно удивила. Сельское учреждение по оснащению превосходит даже некоторые городские. Здесь есть все для комфортной работы: в каждом кабинете интерактивная доска, принтер, ноутбук и другое оборудование. На базе "Точки роста" для ребят есть робототехника, авиамоделирование. Приятно работать в таких условиях", - приводятся в сообщении слова Вахониной.

https://ria.ru/20201124/yamal-1586049705.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямал, общество