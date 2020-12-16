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Учет животных по следам начнут проводить на природных территориях Москвы

Учет животных по следам начнут проводить на природных территориях Москвы

Специалисты Мосприроды начнут проводить ежегодный зимний учет животных по следам на природных территориях столицы в декабре, при наличии снежного покрова, эта... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-16T11:10

2020-12-16T11:10

2020-12-17T17:50

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Специалисты Мосприроды начнут проводить ежегодный зимний учет животных по следам на природных территориях столицы в декабре, при наличии снежного покрова, эта работа продлится до марта, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что ЗМУ – это метод комплексного учета, методика которого разрабатывалась для инвентаризации охотничьих ресурсов в угодьях. В Москве же данные позволяют специалистам делать выводы о качестве и степени стабильности природных территорий как экосистем.Главное условие проведения ЗМУ – наличие снежного покрова, на котором животные оставляют свои следы."Учет лучше проводить на следующий день после ночного снегопада либо в два этапа: в первый день – затирка следов, во второй – фиксация вновь появившихся отпечатков лап. Зимние учеты проводятся по намеченным маршрутам. Из года в год маршруты не меняются, поскольку это дает наименьшую погрешность в расчетах. Процесс учета заключается в подсчете количества следов животных, пересекающих заранее спланированный маршрут. Далее точки пересечения с указанием конкретного вида животного переносятся на карту либо в GPS навигатор. Учитываются и птицы, замеченные на маршруте",- говорится в сообщении.Отмечается, что при наличии снежного покрова перепись зверей и птиц начнется в декабре и продлится до середины марта.В пресс-службе отметили, что в январе-марте 2020 года благодаря зимним маршрутным учетам в природно-историческом парке "Царицыно" были зафиксированы лисы, ласки и их детеныши, белки, в парке "Москворецкий" были выявлены следы белок, зайцев-русаков, енотовидной собаки, кабана. В Битцевском лесу зимой специалисты видели следы зайцев-русаков, лис, зайцев-беляков, ласок, норок, горностаев, лесных куниц, белок. В парке "Кузьминки-Люблино" зимой были замечены лисы, белки, ласки, в "Измайлово" - белки, ласка, куница лесная, зайцы-русаки, в парке "Косинский" - белки, куница лесная, зайцы-русаки, в лесопарке "Кусково" - белки, а в КЗ "Зеленоградский" - ласка.Помимо этого, в природно-историческом парке "Останкино" и на территории памятника природы "Долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья" были зафиксированы бобры, следы белок зафиксированы на территории парка "Сокольники", фаунистического заказника "Долгие пруды", природного заказника "Северный", ландшафтного заказника "Лианозовский" и комплексного заказника "Алтуфьевский".Отмечается, что москвичи так же могут фотографировать следы и присылать их в социальные сети Мосприроды.

https://ria.ru/20201215/sapsany-1589763133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва