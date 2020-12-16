Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса, считает эксперт
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сбой в работе мессенджера Telegram приведет к убыткам бизнеса, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Ранее Telegram сообщил о сбоях в работе мессенджера в Европе и на Ближнем Востоке, заявив, что работает над их устранением. Пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе мессенджера около 16.20 мск. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
"Telegram - это не только мессенджер, это еще и средство доставки информации через каналы, целая система ботов, которые доставляют пользователям нужные данные. Это даже банковские сервисы, основанные на интерфейсе Telegram. То есть его падение - это намного больше, чем просто неудобство пользователей, которые могут те же сообщения отправить через мессенджер WhatsApp, например", - считает Поярков.
"Это действительно серьезные убытки бизнеса, и падение сервиса как такового делает его менее надёжным. На сегодняшний день основная монетизируемая инфраструктура Telegram - каналы, которые продают рекламу. Бизнес каналов, если мы берём политические и экономические, по исследованию НАЦЭ, составляет более 2 миллиардов рублей в год. То есть в день это приличные деньги", - отметил эксперт.
Он указал, что в мессенджер идут банки с финансовыми сервисами, например, Альфа-Банк. "Но пока их мало, это экзотика. На текущий момент в этой части потери минимальные, но очевидно, что в будущем интеграция сервисов в мессенджерах будет расти, и тогда мы будем говорить о миллиардных потерях", - полагает Поярков.
"Видимо, случились какие-то экстраординарные события, или была найдена уязвимость, или произошли еще какие-то события, которые команда не смогла вовремя предусмотреть. Надеюсь, быстро все восстановит", - добавил эксперт.