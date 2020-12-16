https://ria.ru/20201216/ubytki-1589544295.html

Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса, считает эксперт

Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса, считает эксперт

Сбой в работе мессенджера Telegram приведет к убыткам бизнеса, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:14

2020-12-16T17:14

2020-12-16T17:14

арсений поярков

telegram (приложение)

ближний восток

госдума рф

европа

альфа-банк

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c6e077c5231988c63a36372db9cf440.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сбой в работе мессенджера Telegram приведет к убыткам бизнеса, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Ранее Telegram сообщил о сбоях в работе мессенджера в Европе и на Ближнем Востоке, заявив, что работает над их устранением. Пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе мессенджера около 16.20 мск. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах."Это действительно серьезные убытки бизнеса, и падение сервиса как такового делает его менее надёжным. На сегодняшний день основная монетизируемая инфраструктура Telegram - каналы, которые продают рекламу. Бизнес каналов, если мы берём политические и экономические, по исследованию НАЦЭ, составляет более 2 миллиардов рублей в год. То есть в день это приличные деньги", - отметил эксперт.Он указал, что в мессенджер идут банки с финансовыми сервисами, например, Альфа-Банк. "Но пока их мало, это экзотика. На текущий момент в этой части потери минимальные, но очевидно, что в будущем интеграция сервисов в мессенджерах будет расти, и тогда мы будем говорить о миллиардных потерях", - полагает Поярков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/vkontakte-1589425147.html

ближний восток

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений поярков, telegram (приложение), ближний восток, госдума рф, европа, альфа-банк, технологии