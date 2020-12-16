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"Руки дрожали": раскрыты детали убийства женщины у магазина в Подмосковье
"Руки дрожали": раскрыты детали убийства женщины у магазина в Подмосковье
Сотрудница магазина, возле которого накануне зарезали женщину, рассказала телеканалу "360" подробности инцидента в деревне Ковригино Дмитровского района. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:31
2020-12-16T11:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дмитровский район
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сотрудница магазина, возле которого накануне зарезали женщину, рассказала телеканалу "360" подробности инцидента в деревне Ковригино Дмитровского района.По данным ГСУ СК России по Московской области, во вторник около полудня подозреваемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней и стал преследовать. Пройдя 100 метров, он набросился на жертву с ножом и ударил ее в спину и шею не менее четырех раз. Подозреваемого задержали в автомобиле такси. Им оказался 25-летний мужчина.По словам очевидицы, подозреваемый не проживал в деревне постоянно, там у него была дача.Женщина уточнила, что молодой человек пришел в магазин, сделал покупку и ушел. Вскоре туда пришла его будущая жертва. Уже на улице покупатель быстрым шагом догнал ее. Они разговаривали около минуты, после чего мужчина напал на женщину с ножом.Сотрудница магазина предположила, что подозреваемый и его жертва не были знакомы. У погибшей осталось двое детей.
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дмитровский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), дмитровский район, московская область (подмосковье), происшествия

"Руки дрожали": раскрыты детали убийства женщины у магазина в Подмосковье

01:31 16.12.2020 (обновлено: 11:33 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сотрудница магазина, возле которого накануне зарезали женщину, рассказала телеканалу "360" подробности инцидента в деревне Ковригино Дмитровского района.
По данным ГСУ СК России по Московской области, во вторник около полудня подозреваемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней и стал преследовать. Пройдя 100 метров, он набросился на жертву с ножом и ударил ее в спину и шею не менее четырех раз. Подозреваемого задержали в автомобиле такси. Им оказался 25-летний мужчина.
По словам очевидицы, подозреваемый не проживал в деревне постоянно, там у него была дача.
"Никак себя не проявлял, но было видно, что с психикой у него не все в порядке, потому что у него все время руки дрожали", — охарактеризовала мужчину продавщица.
Женщина уточнила, что молодой человек пришел в магазин, сделал покупку и ушел. Вскоре туда пришла его будущая жертва. Уже на улице покупатель быстрым шагом догнал ее. Они разговаривали около минуты, после чего мужчина напал на женщину с ножом.

"Он не убегал, а спокойно совершенно шел мне навстречу. <…> Ему было как будто бы все равно в этот момент. Глаза были стеклянные", — пояснила собеседница телеканала.

Сотрудница магазина предположила, что подозреваемый и его жертва не были знакомы. У погибшей осталось двое детей.
Нож - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дмитровский районМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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