https://ria.ru/20201216/ubiystvo-1589415053.html

"Руки дрожали": раскрыты детали убийства женщины у магазина в Подмосковье

"Руки дрожали": раскрыты детали убийства женщины у магазина в Подмосковье

Сотрудница магазина, возле которого накануне зарезали женщину, рассказала телеканалу "360" подробности инцидента в деревне Ковригино Дмитровского района. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T01:31

2020-12-16T01:31

2020-12-16T11:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дмитровский район

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сотрудница магазина, возле которого накануне зарезали женщину, рассказала телеканалу "360" подробности инцидента в деревне Ковригино Дмитровского района.По данным ГСУ СК России по Московской области, во вторник около полудня подозреваемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней и стал преследовать. Пройдя 100 метров, он набросился на жертву с ножом и ударил ее в спину и шею не менее четырех раз. Подозреваемого задержали в автомобиле такси. Им оказался 25-летний мужчина.По словам очевидицы, подозреваемый не проживал в деревне постоянно, там у него была дача.Женщина уточнила, что молодой человек пришел в магазин, сделал покупку и ушел. Вскоре туда пришла его будущая жертва. Уже на улице покупатель быстрым шагом догнал ее. Они разговаривали около минуты, после чего мужчина напал на женщину с ножом.Сотрудница магазина предположила, что подозреваемый и его жертва не были знакомы. У погибшей осталось двое детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/proisshestviya-1587126944.html

россия

дмитровский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), дмитровский район, московская область (подмосковье), происшествия