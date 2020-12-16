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Туризм
https://ria.ru/20201216/turtsiya-1589483319.html
Эксперты рассказали, как россияне отметят Новый год в Турции
Эксперты рассказали, как россияне отметят Новый год в Турции
Эксперты рассказали, сколько организованных туристов из России проведут новогодние праздники на курортах Антальи и в Стамбуле, и как будет организован их отдых, РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:57
2020-12-16T13:57
туризм
куда можно лететь
куда поехать
белек
туристы
кемер
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
новый год
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько организованных туристов из России проведут новогодние праздники на курортах Антальи и в Стамбуле, и как будет организован их отдых, сообщает АТОР. С 21: 00 четверга 31 декабря до 5.00 утра 4 января будет введен непрерывный комендантский час. Но МВД Турции официально подтвердило, что туристы освобождены от выполнения его правил.Все другие ограничения остаются теми же, что действуют сейчас по выходным. Например, рынки, рыбные, продуктовые, овощные, мясные магазины будут работать все дни с 10:00-17:00. Пекарни — в обычном режиме. Аптеки и медицинские учреждения открыты. Рестораны и кафе могут обслуживать клиентов только на вынос и на доставку. Отели будут открыты, планируется работа туристических трансферов, торговых точек в аэропортах.По агрегированным данным туроператоров, в период с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года в Стамбуле будут находиться 3– 3,5 тысячи организованных туристов из России, и бронирования еще идут. Примерно столько же в городе будет самостоятельных путешественников из РФ.На курортах провинции Анталья в эти даты будет около 16-17 тысяч организованных туристов из России. Однако в отелях этой провинции, Белека, Кемера, Сиде, Аланьи еще есть свободные номера. На горнолыжные курорты Турции (Паландокен, Эрджиес, Улудаг, Карталкая, Давраз) в новогодние даты приедут в этом году гораздо больше туристов из РФ, чем годом раньше. Эти комплексы заместили европейскую "горнолыжку". Ориентировочно, суммарно на них могут отдыхать до 1500-2500 российских гостей (продажи еще идут).Как утверждают туроператоры, в Анталье отдыхающие ограничений де-факто не почувствуют. Практически все организованные туристы на Новый год живут в отелях с системой "все включено" и собственной охраняемой территорией, и очень редко покидают ее пределы.Они могут в любое время свободно гулять, питаться, посещать рестораны и бары в гостиницах. Время работы этих заведений не лимитировано ограничениями комендантского часа, а определяется самим отелем и форматом систем "все включено" и "ультра все включено". В ресторанах, как и летом, всю еду гостям подают из застекленных витрин работники отеля. Новогодние празднества с музыкой и шоу в этом году должны, согласно правилам, заканчиваться в 22:00. В большинстве отелей праздник просто "перетечет" в рестораны и бары.На открытых территориях турецких гостиниц маски необязательны. Туристы также могут курить в отведенных местах и на балконах своих номеров (если это не запрещено концепцией отеля, что редкость в Анталье).Тем не менее, гости смогут свободно выходить в новогодние праздники и за пределы отеля – например, в аптеку, пекарню или продуктовый магазин. Также разрешено совершать визиты в клиники (например, поехать к врачу по медстраховке). Важное условие – во избежание объяснений с полицией необходимо иметь при себе (распечатанные или сфотографированные на телефон) отельный ваучер и авиабилеты. Они будут доказательством "туристического статуса". Ношение маски на улице, если вы не пьете воду и не едите – обязательно.Ситуация в Стамбуле в смысле условий проживания туристов несколько иная. Здесь количество отелей, работающих на "все включено" очень невелико, а у городских гостиниц, за редким исключением, нет своей территории (но и в старом городе можно найти отели с уютными внутренними двориками, где можно курить и пить чай).Большинство таких гостиниц работают на завтраках с возможностью заказа платного ужина или обеда. Сейчас туроператоры советуют клиентам при бронировании стараться выбирать систему питания "полупансион" (HB). В период "новогоднего локдауна" у туристов есть несколько комфортных выходов из ситуации. Во-первых, заказать в городе еду навынос. Все рестораны при отелях точно будут работать с "пакет-сервисом", у многих есть и открытые веранды, где можно расположиться.Можно заказать еду в номер. Доставляют в Стамбуле горячие блюда из ресторанов быстро – в течение 30 минут, и очень часто бесплатно. Третий вариант – купить что-то в продуктовом магазине или пекарне. Гостям по прежнему будут доступны прогулки по улицам и площадям. Будут открыты аптеки, продуктовые магазины (алкоголь не продается во время комендантского часа), пекарни, клиники. График работы музеев в период 31.12 – 04.01 уточняется. Большие торговые центры вряд ли будут открыты в период новогоднего локдауна. Заметим, что и в Стамбуле туристам на прогулках по городу необходимо будет иметь при себесвидетельства своего статуса.Обстановка с организацией питания на горнолыжных курортах Турции более детально прояснится в ближайшее время. Однако и там на Новый год отдыхающие голодными не останутся, и покататься обязательно смогут, заверяют туроператоры.
https://ria.ru/20201201/kurorty-1587119087.html
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белек
кемер
турция
стамбул
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куда можно лететь, куда поехать, белек, туристы, кемер, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, турция, стамбул

Эксперты рассказали, как россияне отметят Новый год в Турции

13:57 16.12.2020
 
© Фото : Jacaranda Club & Resort BelekГостиница "Джакаранда" в городе Белек
Гостиница Джакаранда в городе Белек - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Jacaranda Club & Resort Belek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько организованных туристов из России проведут новогодние праздники на курортах Антальи и в Стамбуле, и как будет организован их отдых, сообщает АТОР.
С 21: 00 четверга 31 декабря до 5.00 утра 4 января будет введен непрерывный комендантский час. Но МВД Турции официально подтвердило, что туристы освобождены от выполнения его правил.
Все другие ограничения остаются теми же, что действуют сейчас по выходным. Например, рынки, рыбные, продуктовые, овощные, мясные магазины будут работать все дни с 10:00-17:00. Пекарни — в обычном режиме. Аптеки и медицинские учреждения открыты. Рестораны и кафе могут обслуживать клиентов только на вынос и на доставку. Отели будут открыты, планируется работа туристических трансферов, торговых точек в аэропортах.
По агрегированным данным туроператоров, в период с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года в Стамбуле будут находиться 3– 3,5 тысячи организованных туристов из России, и бронирования еще идут. Примерно столько же в городе будет самостоятельных путешественников из РФ.
На курортах провинции Анталья в эти даты будет около 16-17 тысяч организованных туристов из России. Однако в отелях этой провинции, Белека, Кемера, Сиде, Аланьи еще есть свободные номера.
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На горнолыжные курорты Турции (Паландокен, Эрджиес, Улудаг, Карталкая, Давраз) в новогодние даты приедут в этом году гораздо больше туристов из РФ, чем годом раньше. Эти комплексы заместили европейскую "горнолыжку". Ориентировочно, суммарно на них могут отдыхать до 1500-2500 российских гостей (продажи еще идут).
Как утверждают туроператоры, в Анталье отдыхающие ограничений де-факто не почувствуют. Практически все организованные туристы на Новый год живут в отелях с системой "все включено" и собственной охраняемой территорией, и очень редко покидают ее пределы.
Они могут в любое время свободно гулять, питаться, посещать рестораны и бары в гостиницах. Время работы этих заведений не лимитировано ограничениями комендантского часа, а определяется самим отелем и форматом систем "все включено" и "ультра все включено". В ресторанах, как и летом, всю еду гостям подают из застекленных витрин работники отеля.
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Турция: гостеприимство и "Великолепный век"
Новогодние празднества с музыкой и шоу в этом году должны, согласно правилам, заканчиваться в 22:00. В большинстве отелей праздник просто "перетечет" в рестораны и бары.
На открытых территориях турецких гостиниц маски необязательны. Туристы также могут курить в отведенных местах и на балконах своих номеров (если это не запрещено концепцией отеля, что редкость в Анталье).
Тем не менее, гости смогут свободно выходить в новогодние праздники и за пределы отеля – например, в аптеку, пекарню или продуктовый магазин. Также разрешено совершать визиты в клиники (например, поехать к врачу по медстраховке).
Важное условие – во избежание объяснений с полицией необходимо иметь при себе (распечатанные или сфотографированные на телефон) отельный ваучер и авиабилеты. Они будут доказательством "туристического статуса". Ношение маски на улице, если вы не пьете воду и не едите – обязательно.
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Ситуация в Стамбуле в смысле условий проживания туристов несколько иная. Здесь количество отелей, работающих на "все включено" очень невелико, а у городских гостиниц, за редким исключением, нет своей территории (но и в старом городе можно найти отели с уютными внутренними двориками, где можно курить и пить чай).
Большинство таких гостиниц работают на завтраках с возможностью заказа платного ужина или обеда. Сейчас туроператоры советуют клиентам при бронировании стараться выбирать систему питания "полупансион" (HB).
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25 ноября, 08:00Туризм
Новые ограничения в Турции: как теперь отдыхают туристы
В период "новогоднего локдауна" у туристов есть несколько комфортных выходов из ситуации. Во-первых, заказать в городе еду навынос. Все рестораны при отелях точно будут работать с "пакет-сервисом", у многих есть и открытые веранды, где можно расположиться.
Можно заказать еду в номер. Доставляют в Стамбуле горячие блюда из ресторанов быстро – в течение 30 минут, и очень часто бесплатно. Третий вариант – купить что-то в продуктовом магазине или пекарне.
Гостям по прежнему будут доступны прогулки по улицам и площадям. Будут открыты аптеки, продуктовые магазины (алкоголь не продается во время комендантского часа), пекарни, клиники. График работы музеев в период 31.12 – 04.01 уточняется. Большие торговые центры вряд ли будут открыты в период новогоднего локдауна.
Заметим, что и в Стамбуле туристам на прогулках по городу необходимо будет иметь при себесвидетельства своего статуса.
Обстановка с организацией питания на горнолыжных курортах Турции более детально прояснится в ближайшее время. Однако и там на Новый год отдыхающие голодными не останутся, и покататься обязательно смогут, заверяют туроператоры.
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9 декабря, 08:00Туризм
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