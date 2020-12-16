Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/tseny-1589570418.html
Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло
Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло
Продукты, стабилизацией цен на которые занялось российское правительство, за неделю с 8 по 14 декабря продолжили дорожать: цены на сахар повысились на 0,2%,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:15
2020-12-16T19:15
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123994_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3710e7c28fe8dad085de4bdfa65c8b53.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продукты, стабилизацией цен на которые занялось российское правительство, за неделю с 8 по 14 декабря продолжили дорожать: цены на сахар повысились на 0,2%, подсолнечное масло - на 1,7%, пшеничная мука подорожала на 0,5%, черный хлеб - на 0,4%, белый хлеб и макароны - на 0,3%, следует из данных Росстата.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о повышении экспортных пошлин на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.Данные Росстата в среду показывают, что перечисленные продукты продолжили дорожать. Рост цен на сахар-песок, который с 8 по 14 декабря составил 0,2%, замедлился по сравнению с предыдущей неделей - тогда он составлял 0,7%. Подсолнечное масло подорожало на 1,7%, как и на неделе с 1 по 7 декабря.Пшеничная мука с 8 по 14 декабря подорожала на 0,5% (с 1 по 7 декабря - на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - на 0,4% (против 0,3% неделей ранее), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов - на на 0,3% (против 0,2%), вермишель - на 0,6% (против 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,3% (как и неделей ранее).
https://ria.ru/20201216/tseny-1589551156.html
https://ria.ru/20201215/tseny-1589258242.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d34dbc58a4940ea4ab58213fe9d91436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло

19:15 16.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продукты, стабилизацией цен на которые занялось российское правительство, за неделю с 8 по 14 декабря продолжили дорожать: цены на сахар повысились на 0,2%, подсолнечное масло - на 1,7%, пшеничная мука подорожала на 0,5%, черный хлеб - на 0,4%, белый хлеб и макароны - на 0,3%, следует из данных Росстата.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 17:37
В Минсельхозе назвали срок снижения цен на сахар и масло
После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о повышении экспортных пошлин на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
Данные Росстата в среду показывают, что перечисленные продукты продолжили дорожать. Рост цен на сахар-песок, который с 8 по 14 декабря составил 0,2%, замедлился по сравнению с предыдущей неделей - тогда он составлял 0,7%. Подсолнечное масло подорожало на 1,7%, как и на неделе с 1 по 7 декабря.
Пшеничная мука с 8 по 14 декабря подорожала на 0,5% (с 1 по 7 декабря - на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - на 0,4% (против 0,3% неделей ранее), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов - на на 0,3% (против 0,2%), вермишель - на 0,6% (против 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,3% (как и неделей ранее).
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Лента новостейМолния