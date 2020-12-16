https://ria.ru/20201216/tseny-1589570418.html

Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло

Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло

Продукты, стабилизацией цен на которые занялось российское правительство, за неделю с 8 по 14 декабря продолжили дорожать: цены на сахар повысились на 0,2%,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:15

2020-12-16T19:15

2020-12-16T19:15

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продукты, стабилизацией цен на которые занялось российское правительство, за неделю с 8 по 14 декабря продолжили дорожать: цены на сахар повысились на 0,2%, подсолнечное масло - на 1,7%, пшеничная мука подорожала на 0,5%, черный хлеб - на 0,4%, белый хлеб и макароны - на 0,3%, следует из данных Росстата.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о повышении экспортных пошлин на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.Данные Росстата в среду показывают, что перечисленные продукты продолжили дорожать. Рост цен на сахар-песок, который с 8 по 14 декабря составил 0,2%, замедлился по сравнению с предыдущей неделей - тогда он составлял 0,7%. Подсолнечное масло подорожало на 1,7%, как и на неделе с 1 по 7 декабря.Пшеничная мука с 8 по 14 декабря подорожала на 0,5% (с 1 по 7 декабря - на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - на 0,4% (против 0,3% неделей ранее), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов - на на 0,3% (против 0,2%), вермишель - на 0,6% (против 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,3% (как и неделей ранее).

https://ria.ru/20201216/tseny-1589551156.html

https://ria.ru/20201215/tseny-1589258242.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика