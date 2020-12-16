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Росстат рассказал о росте цен на яйца и овощи
Росстат рассказал о росте цен на яйца и овощи
Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 8 по 14 декабря ускорился: так, яйца подорожали на 4%, огурцы - на 13,3%, а помидоры - на 6,2%, следует из... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:11
2020-12-16T19:11
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 8 по 14 декабря ускорился: так, яйца подорожали на 4%, огурцы - на 13,3%, а помидоры - на 6,2%, следует из материалов Росстата.Среди продовольственных товаров (не считая овощи) яйца подорожали сильнее всего. "В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,2-2,2%, в 34 - на 2,5-4,9%, в 30 - на 5% и более. В двух субъектах цены на яйца куриные не изменились, в одном - снизились на 0,2%", - сообщает статистическое ведомство.Неделей ранее, с 1 по 7 декабря, цены на яйца выросли на 3,2%. Цены на них на 14 декабря по сравнению с концом декабря 2019 года выросли на 9,1%. "Прирост цен на плодоовощную продукцию (с 8 по 14 декабря - ред.) в среднем составил 3,2%, в том числе на огурцы - 13,3%, помидоры - 6,2%", - продолжает Росстат.На предыдущей неделе прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,4%. В частности, свежие огурцы с 1 по 7 декабря подорожали на 11,2%, томаты - на 5%. Рост цен по сравнению с концом декабря на них составил 13,3% и 6% соответственно.В свою очередь картофель на отчетной неделе прибавил в цене 2,5% (с 1 по 7 декабря - 2,3%, к концу декабря - 28,3%), свежая белокочанная капуста - 1% (неделей ранее - 0,4%, к концу декабря - минус 3,3%), репчатый лук - 0,8% (как и неделей ранее, рост к концу декабря - 5,5%), морковь - 1,3% (против 0,5%, к концу декабря - плюс 25,5%). Яблоки подорожали на 1%, неделей ранее рост цен составлял 0,5% (к концу декабря - плюс 17,8%).
https://ria.ru/20201216/tseny-1589569621.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат рассказал о росте цен на яйца и овощи

19:11 16.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредновогодняя торговля в магазине "Пятерочка"
Предновогодняя торговля в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 8 по 14 декабря ускорился: так, яйца подорожали на 4%, огурцы - на 13,3%, а помидоры - на 6,2%, следует из материалов Росстата.
Среди продовольственных товаров (не считая овощи) яйца подорожали сильнее всего. "В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,2-2,2%, в 34 - на 2,5-4,9%, в 30 - на 5% и более. В двух субъектах цены на яйца куриные не изменились, в одном - снизились на 0,2%", - сообщает статистическое ведомство.
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Неделей ранее, с 1 по 7 декабря, цены на яйца выросли на 3,2%. Цены на них на 14 декабря по сравнению с концом декабря 2019 года выросли на 9,1%. "Прирост цен на плодоовощную продукцию (с 8 по 14 декабря - ред.) в среднем составил 3,2%, в том числе на огурцы - 13,3%, помидоры - 6,2%", - продолжает Росстат.
На предыдущей неделе прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,4%. В частности, свежие огурцы с 1 по 7 декабря подорожали на 11,2%, томаты - на 5%. Рост цен по сравнению с концом декабря на них составил 13,3% и 6% соответственно.
В свою очередь картофель на отчетной неделе прибавил в цене 2,5% (с 1 по 7 декабря - 2,3%, к концу декабря - 28,3%), свежая белокочанная капуста - 1% (неделей ранее - 0,4%, к концу декабря - минус 3,3%), репчатый лук - 0,8% (как и неделей ранее, рост к концу декабря - 5,5%), морковь - 1,3% (против 0,5%, к концу декабря - плюс 25,5%). Яблоки подорожали на 1%, неделей ранее рост цен составлял 0,5% (к концу декабря - плюс 17,8%).
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