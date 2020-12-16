Россия и Китай запускают совместный Центр евразийских исследований
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ здании Московской школы управления "Сколково" в Одинцовском районе
МОСКВА, 16 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Новый Китайско-российский центр евразийских исследований (China-Russia Eurasian studies Center, CREC), который бизнес-школа "Сколково" запустила вместе с Гонконгским университетом науки и технологии и его Общественным центром, а также Российской экономической школой (РЭШ), станет ведущей мировой научно-исследовательской и образовательной площадкой, сообщает skolkovo.ru.
CREC будет базироваться в Гуанчжоу, столице юго-восточной провинции Гуандун с населением в 110 миллионов человек и ВРП порядка 1,5 триллиона долларов в год, и Москве (14% населения и 25% ВВП России), что обусловлено масштабами и перспективами сотрудничества между этой провинцией и Россией, особенно Москвой и Подмосковьем.
CREC привлечёт к работе экспертов международного уровня по Евразии и будет пользоваться партнёрскими ресурсами для исследований в сферах экономики, развития бизнеса и технологий, политики, социальной сферы и окружающей среды макрорегиона, а также региональных, транснациональных и международных сравнительных и междисциплинарных исследований с участием Китая, России и других стран материка.
Многочисленные текущие исследовательские проекты участников CREC по Евразии будут продолжены под его эгидой и получат новый импульс. За пределами России и Китая первоначальным объектом его исследований станут Центральная Азия и Закавказье, имеющие важное значение для обеих стран.
Роль CREC не ограничится исследованиями - его важной задачей станет построение сети структур по поддержке развития образования и подготовке новых национальных и международных лидеров в макрорегионе.