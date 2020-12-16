https://ria.ru/20201216/tsentr-1589510049.html

Россия и Китай запускают совместный Центр евразийских исследований

Россия и Китай запускают совместный Центр евразийских исследований

Новый Китайско-российский центр евразийских исследований (China-Russia Eurasian studies Center, CREC), который бизнес-школа "Сколково" запустила вместе с... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:17

2020-12-16T15:17

2020-12-16T15:17

россия-китай: главное

российская экономическая школа

сколково

гонконгский университет науки и технологии

гуанчжоу

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589511605_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dffa78620b5d49eb95d34d7a5458fa1.jpg

МОСКВА, 16 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Новый Китайско-российский центр евразийских исследований (China-Russia Eurasian studies Center, CREC), который бизнес-школа "Сколково" запустила вместе с Гонконгским университетом науки и технологии и его Общественным центром, а также Российской экономической школой (РЭШ), станет ведущей мировой научно-исследовательской и образовательной площадкой, сообщает skolkovo.ru.Площадка будет ориентирована на изучение отношений и перспектив синергии между Китаем, Россией и остальной частью Евразии.CREC будет базироваться в Гуанчжоу, столице юго-восточной провинции Гуандун с населением в 110 миллионов человек и ВРП порядка 1,5 триллиона долларов в год, и Москве (14% населения и 25% ВВП России), что обусловлено масштабами и перспективами сотрудничества между этой провинцией и Россией, особенно Москвой и Подмосковьем.CREC привлечёт к работе экспертов международного уровня по Евразии и будет пользоваться партнёрскими ресурсами для исследований в сферах экономики, развития бизнеса и технологий, политики, социальной сферы и окружающей среды макрорегиона, а также региональных, транснациональных и международных сравнительных и междисциплинарных исследований с участием Китая, России и других стран материка.Многочисленные текущие исследовательские проекты участников CREC по Евразии будут продолжены под его эгидой и получат новый импульс. За пределами России и Китая первоначальным объектом его исследований станут Центральная Азия и Закавказье, имеющие важное значение для обеих стран.Роль CREC не ограничится исследованиями - его важной задачей станет построение сети структур по поддержке развития образования и подготовке новых национальных и международных лидеров в макрорегионе.

https://ria.ru/20201214/voda-1589187699.html

гуанчжоу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская экономическая школа, сколково, гонконгский университет науки и технологии, гуанчжоу, технологии