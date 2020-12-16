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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201216/tsentr-1589510049.html
Россия и Китай запускают совместный Центр евразийских исследований
Россия и Китай запускают совместный Центр евразийских исследований
Новый Китайско-российский центр евразийских исследований (China-Russia Eurasian studies Center, CREC), который бизнес-школа "Сколково" запустила вместе с... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:17
2020-12-16T15:17
россия-китай: главное
российская экономическая школа
сколково
гонконгский университет науки и технологии
гуанчжоу
технологии
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МОСКВА, 16 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Новый Китайско-российский центр евразийских исследований (China-Russia Eurasian studies Center, CREC), который бизнес-школа "Сколково" запустила вместе с Гонконгским университетом науки и технологии и его Общественным центром, а также Российской экономической школой (РЭШ), станет ведущей мировой научно-исследовательской и образовательной площадкой, сообщает skolkovo.ru.Площадка будет ориентирована на изучение отношений и перспектив синергии между Китаем, Россией и остальной частью Евразии.CREC будет базироваться в Гуанчжоу, столице юго-восточной провинции Гуандун с населением в 110 миллионов человек и ВРП порядка 1,5 триллиона долларов в год, и Москве (14% населения и 25% ВВП России), что обусловлено масштабами и перспективами сотрудничества между этой провинцией и Россией, особенно Москвой и Подмосковьем.CREC привлечёт к работе экспертов международного уровня по Евразии и будет пользоваться партнёрскими ресурсами для исследований в сферах экономики, развития бизнеса и технологий, политики, социальной сферы и окружающей среды макрорегиона, а также региональных, транснациональных и международных сравнительных и междисциплинарных исследований с участием Китая, России и других стран материка.Многочисленные текущие исследовательские проекты участников CREC по Евразии будут продолжены под его эгидой и получат новый импульс. За пределами России и Китая первоначальным объектом его исследований станут Центральная Азия и Закавказье, имеющие важное значение для обеих стран.Роль CREC не ограничится исследованиями - его важной задачей станет построение сети структур по поддержке развития образования и подготовке новых национальных и международных лидеров в макрорегионе.
https://ria.ru/20201214/voda-1589187699.html
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российская экономическая школа, сколково, гонконгский университет науки и технологии, гуанчжоу, технологии

Россия и Китай запускают совместный Центр евразийских исследований

15:17 16.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ здании Московской школы управления "Сколково" в Одинцовском районе
В здании Московской школы управления Сколково в Одинцовском районе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Новый Китайско-российский центр евразийских исследований (China-Russia Eurasian studies Center, CREC), который бизнес-школа "Сколково" запустила вместе с Гонконгским университетом науки и технологии и его Общественным центром, а также Российской экономической школой (РЭШ), станет ведущей мировой научно-исследовательской и образовательной площадкой, сообщает skolkovo.ru.
Площадка будет ориентирована на изучение отношений и перспектив синергии между Китаем, Россией и остальной частью Евразии.
CREC будет базироваться в Гуанчжоу, столице юго-восточной провинции Гуандун с населением в 110 миллионов человек и ВРП порядка 1,5 триллиона долларов в год, и Москве (14% населения и 25% ВВП России), что обусловлено масштабами и перспективами сотрудничества между этой провинцией и Россией, особенно Москвой и Подмосковьем.
CREC привлечёт к работе экспертов международного уровня по Евразии и будет пользоваться партнёрскими ресурсами для исследований в сферах экономики, развития бизнеса и технологий, политики, социальной сферы и окружающей среды макрорегиона, а также региональных, транснациональных и международных сравнительных и междисциплинарных исследований с участием Китая, России и других стран материка.
Многочисленные текущие исследовательские проекты участников CREC по Евразии будут продолжены под его эгидой и получат новый импульс. За пределами России и Китая первоначальным объектом его исследований станут Центральная Азия и Закавказье, имеющие важное значение для обеих стран.
Роль CREC не ограничится исследованиями - его важной задачей станет построение сети структур по поддержке развития образования и подготовке новых национальных и международных лидеров в макрорегионе.
Стартовая точка центрального канала в провинции Сычуань - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 18:17Россия-Китай: Главное
Китай расширяет проект переброски рек с юга на север
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссийская экономическая школаСколковоГонконгский университет науки и технологииГуанчжоуТехнологии
 
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