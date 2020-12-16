Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/tsennosti-1589528912.html
ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете
ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете
Европейская комиссия опубликовала в среду стратегию кибербезопасности, призванную защитить европейские учреждения, объекты инфраструктуры и граждан от новых... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:17
2020-12-16T16:17
нато
оон
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589369048_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_bb19a781852b773e9983e91cc2fdd03a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Европейская комиссия опубликовала в среду стратегию кибербезопасности, призванную защитить европейские учреждения, объекты инфраструктуры и граждан от новых угроз в интернете.Стратегия предполагает создание "киберщита европейского масштаба, состоящего из операционных центров безопасности". Эти центры будут использовать искусственный интеллект для определения признаков готовящихся кибератак, что должно позволить принимать меры до того, как будет нанесен ущерб.Также планируется создать в рамках ЕС постоянный орган, который обеспечит координацию борьбы с виртуальными угрозами между различными структурами ЕС, властями европейских стран.Кроме того, ЕС намерен поднимать вопрос о глобальной безопасности в интернете в ООН, а также сотрудничать в этом вопросе с другими странами и организациями, в том числе с НАТО.В ближайшее семь лет ЕС намерен инвестировать в кибербезопасность 2 миллиарда евро без учета средств, которые государства союза выделяют на эти цели на национальном уровне.В свою очередь, внешнеполитическая служба ЕС предложила усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки дополнительными ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством для ускорения процесса. В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой 27 государств ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/belorussiya-1589482987.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589369048_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21291be2134e0e8fcd59811356e7b019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, оон, технологии, в мире

ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете

16:17 16.12.2020
 
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг ЕС в руках демонстранта на фоне башни Виктория у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020
Флаг ЕС в руках демонстранта на фоне башни Виктория у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Alberto Pezzali
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Европейская комиссия опубликовала в среду стратегию кибербезопасности, призванную защитить европейские учреждения, объекты инфраструктуры и граждан от новых угроз в интернете.
"Новая стратегия кибербезопасности призвана сохранить открытое и всемирное интернет-пространство благодаря усилению средств для гарантии безопасности, защиты европейских ценностей и фундаментальных прав каждого", - говорится в опубликованных документах ЕК.
Стратегия предполагает создание "киберщита европейского масштаба, состоящего из операционных центров безопасности". Эти центры будут использовать искусственный интеллект для определения признаков готовящихся кибератак, что должно позволить принимать меры до того, как будет нанесен ущерб.
Также планируется создать в рамках ЕС постоянный орган, который обеспечит координацию борьбы с виртуальными угрозами между различными структурами ЕС, властями европейских стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
13:29Сказано в эфире
Эксперт о новых санкциях против Белоруссии: главное для себя ЕС определил
Кроме того, ЕС намерен поднимать вопрос о глобальной безопасности в интернете в ООН, а также сотрудничать в этом вопросе с другими странами и организациями, в том числе с НАТО.
В ближайшее семь лет ЕС намерен инвестировать в кибербезопасность 2 миллиарда евро без учета средств, которые государства союза выделяют на эти цели на национальном уровне.
В свою очередь, внешнеполитическая служба ЕС предложила усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки дополнительными ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством для ускорения процесса. В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой 27 государств ЕС.
 
НАТОООНТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Молдавия назначила нового посла в России
17:07Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году
17:06В Госдуме обвинили Еврокомиссию в желании провести цифровую колонизацию
17:03Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
17:02"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
Лента новостейМолния