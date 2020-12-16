https://ria.ru/20201216/tsennosti-1589528912.html

ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете

ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете

Европейская комиссия опубликовала в среду стратегию кибербезопасности, призванную защитить европейские учреждения, объекты инфраструктуры и граждан от новых... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:17

2020-12-16T16:17

2020-12-16T16:17

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Европейская комиссия опубликовала в среду стратегию кибербезопасности, призванную защитить европейские учреждения, объекты инфраструктуры и граждан от новых угроз в интернете.Стратегия предполагает создание "киберщита европейского масштаба, состоящего из операционных центров безопасности". Эти центры будут использовать искусственный интеллект для определения признаков готовящихся кибератак, что должно позволить принимать меры до того, как будет нанесен ущерб.Также планируется создать в рамках ЕС постоянный орган, который обеспечит координацию борьбы с виртуальными угрозами между различными структурами ЕС, властями европейских стран.Кроме того, ЕС намерен поднимать вопрос о глобальной безопасности в интернете в ООН, а также сотрудничать в этом вопросе с другими странами и организациями, в том числе с НАТО.В ближайшее семь лет ЕС намерен инвестировать в кибербезопасность 2 миллиарда евро без учета средств, которые государства союза выделяют на эти цели на национальном уровне.В свою очередь, внешнеполитическая служба ЕС предложила усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки дополнительными ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством для ускорения процесса. В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой 27 государств ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/belorussiya-1589482987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, оон, технологии, в мире