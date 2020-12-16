https://ria.ru/20201216/tretyakovka-1589570546.html

Трегулова: Обновлены еще восемь залов Новой Третьяковки

Трегулова: Обновлены еще восемь залов Новой Третьяковки

Новая Третьяковка смонтировала еще восемь залов постоянной экспозиции, которые обновляли после протечки крыши, заявила директор Государственной Третьяковской... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:15

2020-12-16T19:15

2020-12-16T19:35

культура

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новая третьяковская галерея

музеи

зельфира трегулова

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новая Третьяковка смонтировала еще восемь залов постоянной экспозиции, которые обновляли после протечки крыши, заявила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, после чего музей приступил к ремонтно-реставрационным работам. В ноябре открыли 14 залов постоянной экспозиции, работы в оставшихся помещениях продолжились."Сейчас смонтированы 22 зала из 37. Мы, конечно же, 15 января рассчитываем на огромный интерес зрителей и к этой постоянной экспозиции", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Трегулова ранее сообщала, что за 2,5 месяца работы после протечки крыши была проведена обширная работа. Были заменены трубы ливневого стока, проведена дополнительная герметизация выходов ливневых воронок на кровлю.

https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, новая третьяковская галерея, музеи, зельфира трегулова