В СПЧ предложили создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что необходимо создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов".
Ранее Раменский суд Подмосковья отправил блогера Стаса Решетняка (Reeflay) в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).
"На сегодняшний момент необходимо расширение полномочий Роскомнадзора. Есть стримеры, которые уже попадают в определенный блок ("трэш-стримов"), который надо отслеживать постоянно. Люди, которые участвуют в этих стримах, должны понимать, что ... они являются соучастниками преступления... Для этого должна быть киберполиция. Эти механизмы сейчас будут отрабатываться", - сказал Кабанов на пресс-конференции.
Также, по его словам, когда зрители "трэш-трансляций" платят деньги за то, чтобы участника стрима ударили или добили, - это может считаться подстрекательством к убийству.
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.