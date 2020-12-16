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В СПЧ предложили создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов"
В СПЧ предложили создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов"
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что необходимо создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:11
2020-12-16T17:11
youtube
совет по правам человека при президенте рф (спч)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что необходимо создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов".Ранее Раменский суд Подмосковья отправил блогера Стаса Решетняка (Reeflay) в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).Также, по его словам, когда зрители "трэш-трансляций" платят деньги за то, чтобы участника стрима ударили или добили, - это может считаться подстрекательством к убийству.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html
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youtube, совет по правам человека при президенте рф (спч), московская область (подмосковье), общество

В СПЧ предложили создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов"

17:11 16.12.2020
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что необходимо создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов".
Ранее Раменский суд Подмосковья отправил блогера Стаса Решетняка (Reeflay) в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).
"На сегодняшний момент необходимо расширение полномочий Роскомнадзора. Есть стримеры, которые уже попадают в определенный блок ("трэш-стримов"), который надо отслеживать постоянно. Люди, которые участвуют в этих стримах, должны понимать, что ... они являются соучастниками преступления... Для этого должна быть киберполиция. Эти механизмы сейчас будут отрабатываться", - сказал Кабанов на пресс-конференции.
Также, по его словам, когда зрители "трэш-трансляций" платят деньги за то, чтобы участника стрима ударили или добили, - это может считаться подстрекательством к убийству.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00
Плюют в лицо, избивают. Как блогеры зарабатывают на унижениях в онлайне
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
 
YouTubeСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Московская область (Подмосковье)Общество
 
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