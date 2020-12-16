https://ria.ru/20201216/tresh-strimy-1589543550.html

В СПЧ предложили создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов"

В СПЧ предложили создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов"

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что необходимо создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов". РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:11

2020-12-16T17:11

2020-12-16T17:11

youtube

совет по правам человека при президенте рф (спч)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что необходимо создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов".Ранее Раменский суд Подмосковья отправил блогера Стаса Решетняка (Reeflay) в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).Также, по его словам, когда зрители "трэш-трансляций" платят деньги за то, чтобы участника стрима ударили или добили, - это может считаться подстрекательством к убийству.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, совет по правам человека при президенте рф (спч), московская область (подмосковье), общество