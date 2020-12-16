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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201216/tramp-1589434300.html
Трамп заявил, что сдаваться рано и призвал республиканцев бороться
Трамп заявил, что сдаваться рано и призвал республиканцев бороться
Действующий президент США Дональд Трамп после признания лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом победы Джо Байдена на президентских выборах заявил,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:47
2020-12-16T09:47
выборы президента сша — 2020
митч макконнелл
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп после признания лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом победы Джо Байдена на президентских выборах заявил, что сдаваться слишком рано.Во вторник Макконнелл признал избрание Байдена по итогам голосования выборщиков и поздравил избранного президента. Лидер республиканского большинства в сенате США также призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить.Ранее в понедельник выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января.
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митч макконнелл, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что сдаваться рано и призвал республиканцев бороться

09:47 16.12.2020
 
© REUTERS / Cheriss MayПрезидент США Дональд Трамп в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Cheriss May
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп после признания лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом победы Джо Байдена на президентских выборах заявил, что сдаваться слишком рано.
Во вторник Макконнелл признал избрание Байдена по итогам голосования выборщиков и поздравил избранного президента. Лидер республиканского большинства в сенате США также призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить.

"Союзники Трампа обрушиваются с критикой на Митча Макконнелла за поздравление Байдена… Митч, 75 миллионов голосов, рекорд для действующего президента (с большим отрывом). Слишком рано сдаваться. Республиканцы должны, наконец, научиться бороться. Люди в ярости!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее в понедельник выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января.
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