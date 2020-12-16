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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201216/tramp-1589423444.html
Экс-помощница Трампа дала Байдену совет по поводу России
Экс-помощница Трампа дала Байдену совет по поводу России
Бывшая помощница действующего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл призвала победителя выборов главы государства Джо Байдена не повторять ошибок... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T07:39
2020-12-16T11:52
выборы президента сша — 2020
фиона хилл
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывшая помощница действующего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл призвала победителя выборов главы государства Джо Байдена не повторять ошибок предыдущего президента-демократа Барака Обамы в отношениях с Россией, пишет New York Times.Бывшая работница администрации Трампа высказала мнение, что Байдену придется придерживаться другого подхода к Москве.Экс-помощница Трампа заявила, что "мир полностью изменился", и в новых условиях Байден не сможет "стать второй версией Обамы"."Им придется думать иначе", — посоветовала она команде победителя в президентской гонке.Как отмечает NYT, такие ключевые цели Байдена, как восстановление контроля над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии COVID-19 и стабилизация ситуации в ближневосточном регионе, потребуют сотрудничества с Россией.Также в материале высказывается мнение, что чиновники администрации Байдена должны будут практически сразу связаться с Кремлем в попытке продлить Договор о СНВ.При администрации Барака Обамы Байден занимал пост вице-президента США.Выборы президентаТретьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, но официальных результатов еще не было.Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования должно произойти 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.
https://ria.ru/20201215/bayden-1589330576.html
https://ria.ru/20201106/bayden-1583298254.html
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фиона хилл, дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире

Экс-помощница Трампа дала Байдену совет по поводу России

07:39 16.12.2020 (обновлено: 11:52 16.12.2020)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывшая помощница действующего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл призвала победителя выборов главы государства Джо Байдена не повторять ошибок предыдущего президента-демократа Барака Обамы в отношениях с Россией, пишет New York Times.
Бывшая работница администрации Трампа высказала мнение, что Байдену придется придерживаться другого подхода к Москве.
"Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они (администрация Обамы. — Прим. ред.) не хотели думать о России слишком много", — считает Хилл.
Экс-помощница Трампа заявила, что "мир полностью изменился", и в новых условиях Байден не сможет "стать второй версией Обамы".
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 14:33Выборы президента США — 2020
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"Им придется думать иначе", — посоветовала она команде победителя в президентской гонке.
Как отмечает NYT, такие ключевые цели Байдена, как восстановление контроля над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии COVID-19 и стабилизация ситуации в ближневосточном регионе, потребуют сотрудничества с Россией.
Также в материале высказывается мнение, что чиновники администрации Байдена должны будут практически сразу связаться с Кремлем в попытке продлить Договор о СНВ.
При администрации Барака Обамы Байден занимал пост вице-президента США.

Выборы президента

Третьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, но официальных результатов еще не было.
Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.
Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования должно произойти 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Выборы президента США — 2020Фиона ХиллДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
 
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