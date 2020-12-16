https://ria.ru/20201216/tramp-1589423444.html

Экс-помощница Трампа дала Байдену совет по поводу России

Экс-помощница Трампа дала Байдену совет по поводу России

Бывшая помощница действующего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл призвала победителя выборов главы государства Джо Байдена не повторять ошибок... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T07:39

2020-12-16T07:39

2020-12-16T11:52

выборы президента сша — 2020

фиона хилл

дональд трамп

барак обама

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывшая помощница действующего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл призвала победителя выборов главы государства Джо Байдена не повторять ошибок предыдущего президента-демократа Барака Обамы в отношениях с Россией, пишет New York Times.Бывшая работница администрации Трампа высказала мнение, что Байдену придется придерживаться другого подхода к Москве.Экс-помощница Трампа заявила, что "мир полностью изменился", и в новых условиях Байден не сможет "стать второй версией Обамы"."Им придется думать иначе", — посоветовала она команде победителя в президентской гонке.Как отмечает NYT, такие ключевые цели Байдена, как восстановление контроля над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии COVID-19 и стабилизация ситуации в ближневосточном регионе, потребуют сотрудничества с Россией.Также в материале высказывается мнение, что чиновники администрации Байдена должны будут практически сразу связаться с Кремлем в попытке продлить Договор о СНВ.При администрации Барака Обамы Байден занимал пост вице-президента США.Выборы президентаТретьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, но официальных результатов еще не было.Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования должно произойти 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.

https://ria.ru/20201215/bayden-1589330576.html

https://ria.ru/20201106/bayden-1583298254.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/tramp-1589403571.html

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фиона хилл, дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире