https://ria.ru/20201216/torgovlya-1589566818.html

В ВОЗ оценили вероятность заражения коронавирусом через продукты

В ВОЗ оценили вероятность заражения коронавирусом через продукты

Вероятность инфицирования коронавирусом через пищевые продукты или упаковку крайне мала, распространение инфекции не может быть основанием для торговых... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:50

2020-12-16T18:50

2020-12-16T19:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

фао

здоровье - общество

воз

в мире

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ЦЮРИХ, 16 дек - РИА Новости. Вероятность инфицирования коронавирусом через пищевые продукты или упаковку крайне мала, распространение инфекции не может быть основанием для торговых ограничений, заявил технический специалист по безопасности пищевых продуктов и зоонозным заболеваниям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Хойсков.В свою очередь, специалист по безопасности и качеству пищевых продуктов ФАО Джеффри Лежён отметил, что каждый раз, когда вирус перемещается, к примеру, с рук рабочего на поверхность, а потом на продукт или упаковку, его концентрация снижается. По его словам, таким образом, маловероятно, что контактирование с продуктом впоследствии приведет к инфицированию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589510772.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, фао, здоровье - общество, воз, в мире