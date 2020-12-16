https://ria.ru/20201216/tomaty-1589513925.html

Россия разрешила ввоз томатов еще четырех азербайджанских производителей

Россия разрешила ввоз томатов еще четырех азербайджанских производителей

Россельхознадзор сообщил, что с 17 декабря разрешит ввоз в Россию томатов еще с четырех азербайджанских предприятий. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:22

2020-12-16T15:22

2020-12-16T15:53

евразийский экономический союз

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что с 17 декабря разрешит ввоз в Россию томатов еще с четырех азербайджанских предприятий.Импортировать свою продукцию под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана смогут "Геотермал" (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО "Gp Alfa greenhouse" (Салянский район), ООО "Hajigabul greenhouse" (Гаджыгабудский район).Подчеркивается, что в продукции из этих районов ранее не находили насекомых-вредителей. Накануне ведомство разрешило поставлять в Россию томаты, выращенные ООО "Агротерм" в Хызинском районе.Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввозить в Россию яблоки и томаты из Азербайджана после того, как в продукции неоднократно находили вредителей — южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.Азербайджан — крупный поставщик фруктов и овощей в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов.

https://ria.ru/20200716/1574439720.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, в мире