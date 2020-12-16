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Россия разрешила ввоз томатов еще четырех азербайджанских производителей
Россия разрешила ввоз томатов еще четырех азербайджанских производителей
Россельхознадзор сообщил, что с 17 декабря разрешит ввоз в Россию томатов еще с четырех азербайджанских предприятий. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:22
2020-12-16T15:53
евразийский экономический союз
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что с 17 декабря разрешит ввоз в Россию томатов еще с четырех азербайджанских предприятий.Импортировать свою продукцию под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана смогут "Геотермал" (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО "Gp Alfa greenhouse" (Салянский район), ООО "Hajigabul greenhouse" (Гаджыгабудский район).Подчеркивается, что в продукции из этих районов ранее не находили насекомых-вредителей. Накануне ведомство разрешило поставлять в Россию томаты, выращенные ООО "Агротерм" в Хызинском районе.Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввозить в Россию яблоки и томаты из Азербайджана после того, как в продукции неоднократно находили вредителей — южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.Азербайджан — крупный поставщик фруктов и овощей в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов.
https://ria.ru/20200716/1574439720.html
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РИА Новости
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евразийский экономический союз, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, в мире

Россия разрешила ввоз томатов еще четырех азербайджанских производителей

15:22 16.12.2020 (обновлено: 15:53 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что с 17 декабря разрешит ввоз в Россию томатов еще с четырех азербайджанских предприятий.
Импортировать свою продукцию под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана смогут "Геотермал" (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО "Gp Alfa greenhouse" (Салянский район), ООО "Hajigabul greenhouse" (Гаджыгабудский район).
Подчеркивается, что в продукции из этих районов ранее не находили насекомых-вредителей.
Накануне ведомство разрешило поставлять в Россию томаты, выращенные ООО "Агротерм" в Хызинском районе.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввозить в Россию яблоки и томаты из Азербайджана после того, как в продукции неоднократно находили вредителей — южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.
Азербайджан — крупный поставщик фруктов и овощей в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов.
Томаты - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 14:04
Россельхознадзор начнет проверять ввозимые томаты на новый тобамовирус
 
Евразийский экономический союзРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)АзербайджанВ мире
 
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