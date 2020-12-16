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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201216/tolerantnost-1589542075.html
Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году
Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году
Весной 2021 года начнется реконструкция помещений для временных экспозиций Московского музея и центра толерантности, в результате чего появится возможность... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:07
2020-12-16T17:07
религия и мировоззрение
религия
евреи
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Весной 2021 года начнется реконструкция помещений для временных экспозиций Московского музея и центра толерантности, в результате чего появится возможность демонстрировать произведения искусства "самого высокого уровня", заявил президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор музея, раввин Александр Борода."В марте 2021 года начнется масштабная реконструкция помещений для временных экспозиций, которая продлится ориентировочно полгода. Мы создадим все условия для демонстрации произведений искусства самого высокого уровня. Там (будет установлена – ред.) система климат-контроля. Таким образом, дополнительно в музее появится 3 тысячи метров выставочного пространства. Каждые полтора месяца будут открываться новые стенды", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Также в январе 2021 года в музее планируют открыть ежегодную выставку, посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста, который приурочен к дате освобождения Советской Армией концлагеря в Освенциме."27 января мы готовим ежегодную выставку, посвященную Дню памяти жертв Холокоста. В этом году ракурс – через судьбы людей, тех, кому удалось спастись. Также мы совместно с Военно-историческим обществом готовим выставку, посвященную геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны", - заключил Борода.Ранее раввин призвал власти не продлевать запрет на допуск посетителей в столичные музеи после 15 января. По его словам, музей из всех возможных источников заражения "является минимальным".В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекратили свою работу для посетителей.
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религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, освенцим, москва, ссср

Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году

17:07 16.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке (Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Весной 2021 года начнется реконструкция помещений для временных экспозиций Московского музея и центра толерантности, в результате чего появится возможность демонстрировать произведения искусства "самого высокого уровня", заявил президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
"В марте 2021 года начнется масштабная реконструкция помещений для временных экспозиций, которая продлится ориентировочно полгода. Мы создадим все условия для демонстрации произведений искусства самого высокого уровня. Там (будет установлена – ред.) система климат-контроля. Таким образом, дополнительно в музее появится 3 тысячи метров выставочного пространства. Каждые полтора месяца будут открываться новые стенды", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Также в январе 2021 года в музее планируют открыть ежегодную выставку, посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста, который приурочен к дате освобождения Советской Армией концлагеря в Освенциме.
"27 января мы готовим ежегодную выставку, посвященную Дню памяти жертв Холокоста. В этом году ракурс – через судьбы людей, тех, кому удалось спастись. Также мы совместно с Военно-историческим обществом готовим выставку, посвященную геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны", - заключил Борода.
Ранее раввин призвал власти не продлевать запрет на допуск посетителей в столичные музеи после 15 января. По его словам, музей из всех возможных источников заражения "является минимальным".
В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекратили свою работу для посетителей.
Посетитель на выставке (Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 15:47Религия и мировоззрение
Раввин Борода попросил не продлевать запрет на посещение музеев в Москве
 
Религия и мировоззрениеРелигияевреиНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородайОсвенцимМоскваСССР
 
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