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Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран
Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран
Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:25
2020-12-16T15:25
2020-12-16T15:36
анна попова
брикс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, РФ продолжает безвозмездно поставлять в различные страны мира тест-системы."На сегодняшний день переданы уже более 1,5 миллиона в 45 государств", - сказала она на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.Попова уточнила, что российские специалисты осуществили 15 миссий в 12 стран для помощи в борьбе с пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анна попова, брикс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, в мире