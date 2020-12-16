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Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран

Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран

Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:25

2020-12-16T15:25

2020-12-16T15:36

анна попова

брикс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия передала более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус в 45 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, РФ продолжает безвозмездно поставлять в различные страны мира тест-системы."На сегодняшний день переданы уже более 1,5 миллиона в 45 государств", - сказала она на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.Попова уточнила, что российские специалисты осуществили 15 миссий в 12 стран для помощи в борьбе с пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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