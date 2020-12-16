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В США заявили о попытке устроить теракт "в стиле 11 сентября"
В США заявили о попытке устроить теракт "в стиле 11 сентября"
Кенийцу, принадлежащему к исламистской группировке "Аш-Шабаб", предъявили обвинения в Нью-Йорке в планировании нападения на здание в США, которое походило бы на РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:34
2020-12-16T21:34
нью-йорк
теракты 11 сентября (2001)
сша
кения
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кенийцу, принадлежащему к исламистской группировке "Аш-Шабаб", предъявили обвинения в Нью-Йорке в планировании нападения на здание в США, которое походило бы на теракт 11 сентября 2001 года, когда два угнанных террористами самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, следует из заявления минюста США.Мужчине были предъявлены обвинения по шести пунктам в преступлениях, связанных с терроризмом, "на основании его деятельности в качестве боевика иностранной террористической организации "Аш-Шабаб", включая сговор с целью угона самолета, чтобы совершить теракт в стиле 11 сентября в Соединенных Штатах".Обвиняемый - Чоло Абди Абдуллах - был задержан на Филиппинах и передан американскому правосудию 15 декабря. Он предстанет перед судом в среду."Как заявляется, Чоло Абди Абдулла в рамках террористического заговора, которым руководили высокопоставленные лидеры "Аш-Шабаб", прошел обучение в качестве пилота на Филиппинах в рамках готовящейся попытки угнать коммерческий самолет и врезаться на нем в здание в Соединенных Штатах", - приводятся в заявлении минюста слова и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/terakt-1576877276.html
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нью-йорк, теракты 11 сентября (2001), сша, кения, в мире

В США заявили о попытке устроить теракт "в стиле 11 сентября"

21:34 16.12.2020
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / AJ Mast
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кенийцу, принадлежащему к исламистской группировке "Аш-Шабаб", предъявили обвинения в Нью-Йорке в планировании нападения на здание в США, которое походило бы на теракт 11 сентября 2001 года, когда два угнанных террористами самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, следует из заявления минюста США.
Мужчине были предъявлены обвинения по шести пунктам в преступлениях, связанных с терроризмом, "на основании его деятельности в качестве боевика иностранной террористической организации "Аш-Шабаб", включая сговор с целью угона самолета, чтобы совершить теракт в стиле 11 сентября в Соединенных Штатах".
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Кто стоит за терактами 11 сентября? Пять самых известных теорий заговораОфициальные итоги расследования терактов, которые произошли в США 11 сентября 2001 года, многих не устроили. Это породило альтернативные версии, которые находят своих сторонников.
Обвиняемый - Чоло Абди Абдуллах - был задержан на Филиппинах и передан американскому правосудию 15 декабря. Он предстанет перед судом в среду.
"Как заявляется, Чоло Абди Абдулла в рамках террористического заговора, которым руководили высокопоставленные лидеры "Аш-Шабаб", прошел обучение в качестве пилота на Филиппинах в рамках готовящейся попытки угнать коммерческий самолет и врезаться на нем в здание в Соединенных Штатах", - приводятся в заявлении минюста слова и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.
Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
 
Нью-ЙоркТеракты 11 сентября (2001)СШАКенияВ мире
 
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